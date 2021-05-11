WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesini kabul etmeyenlerin uygulaması nasıl olacak?

WhatsApp, 15 Mayıs'a kadar yen gizlilik sözleşmesini kabul etmeyen kullanıcıların hesabının silinmeyeceğini açıkladı fakat uygulamanın sözleşmeyi kabul etmeyen kullanıcılar için birçok özelliğini kaldıracak.

Dünya'nın en popüler mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp, bu yılın başlarından beri devam eden yeni gizlilik politikası tartışmalarıyla ilgili olarak en son 15 Mayıs tarihini işaret etmişti. Kullanıcılara yeni gizlilik politikalarını kabul etmek için 15 Mayıs tarihine kadar süre tanıyan WhatsApp, bu süre dolduğunda neler olacağını açıkladı.

15 Mayıs'tan sonra hiç kimsenin hesabı silinmeyecek. Ancak kullanıcılar, sürekli olarak sözleşme hatırlatması ile karşı karşıya kalacaklar. Ayrıca belli bir süre sonra sözleşme uyarısı mesajı kalıcı hale gelecek ve sözleşmeyi onaylamayan kullanıcıların hesaplarının işlevselliği azaltılacak.

WhatsApp tarafından yapılan açıklamalara göre sözleşmeyi onaylamamanız halinde sohbet listenize erişemeyeceksiniz ancak size yapılan telefon ve video aramalarını yanıtlayabileceksiniz. Ayrıca WhatsApp bildirimleriniz açık olduğu takdirde gelen mesajlara yanıt verebilecek, kaçırdığınız aramalar için geri arama yapabileceksiniz. Birkaç haftalık süre sonunda ise mesaj ve arama alamayacaksınız.