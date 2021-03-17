WhatsApp, iOS9 güncellemesine sahip iPhone'lardan desteğini çekti

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp milyonlarca kullanıcıyı ilgilendiren bir karara imza atarak, artık iOS 9 güncellemesine sahip iPhone'lara destek vermeyi bırakacağını açıkladı.

WhatsApp'ın bu kararıyla birlikte kullanıcılar yeni WhatsApp güncellemelerini alamayacaklar ve bir süre sonra uygulamayı kullanamaz hale gelecekler.

WABetaInfo'da aktarılan bilgiye göre, iOS 9 için de desteğin sonlandırılması bekleniyor.

Apple iki yıl önce iPhone 5'in altındaki serilere iOS 10 desteği vermeyi bırakmıştı.

Yani iPhone 4 ve 4S'e sahip kullanıcılar artık WhatsApp'tan güncelleme alamayacak.