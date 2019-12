T24 - CHP'in yeni genel başkanı seçilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başbakan Erdoğan'a karşı kullandığı "Recep Bey" hitabı sanal alemin ilgisini üzerinde toplarken Japonlar bile bu hitabın anlamını merak etti.





CHP’nin yeni lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun kurultaydaki adaylık konuşmasında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a “Recep Bey” diye hitap etmesi, sosyal paylaşım platformu Twitter’ın gündemine de girdi. “Günlük trendler” listesine “Kılıçdaroğlu” ve “Recep Bey” kelimelerinin girmesiyle birlikte yabancı kullanıcılar “What is Recep Bey?” diye sormaya başladı. Türk kullanıcılar da, Erdoğan’ın ilk adının Recep olduğunu anlatarak, Türk siyasetini twitter’ın gündemine taşıdı.





Milliyet gazetesinin haberine göre DidyHouz adlı kullanıcının “What is Recep Bey?” mesajıyla başlayan furya bir kaç dakika içinde etkisini gösterdi. DidyHouz’un mesajına karşılık ‘arzugur’ isimli Türk kullanıcının “@DidyHouz Recep Bey is one minute :)” cevabı trend listesinin zirvesine çıktı. “Recep Bey”in ne olduğunu soranlar arasında Japonların dahi bulunması dikkati çekti. Sosyal paylaşım sitesi facebook’ta da Kılıçdaroğlu sayfasının Kurultay öncesinde 250 bin olan hayranları ise akşam saat 00.30 itibariyle 330 bini geçti. Birçok internet sitesinde de Kılıçdaroğlu’nun konuşması övgü alırken, tartışmalar da yaşandı:





Recep bey is the name of your barber in the street who never does the cut you wish.

-Recep Bey, asla traş olmak istemeyeceğiniz mahalledeki berberin adı.





Recep Bey is the person who is thinking about meaning of Recep Bey too now :)

- Recep Bey, şimdi Recep Bey nedir diye fazlasıyla düşünen kişi...





Recep Bey is over capacity.

- Recep Bey, kapasite ful.





recepbey is the name which you want to give to all your cows and chickens in your farmville.

- Recep Bey çifliğinizde ineklerinize ve tavuklarıza verebileceğiniz bir isim.





Recep bey is the wrong number that wakes you at 3am!

-Recep Bey, gecenin üçünde gelen yalnış numara.





recep bey is the chuck norris' older brother.

- Recep Bey chuck norris'in büyük kardeşi.







Ekşi Sözlük'te 'Recep Bey' için ne yazıldı?







Türkiye'nin en önemli internet portallarından biri olan Ekşi Sözlük'te de yazarlar "Recep Bey"le ilgili yorumlarda bulundu:





- Twitter’da “what is Recep Bey?” diye soran Japonları görmemize sebep olmuştur.



- Sultan Tayyip Erdoğan’ın tahttan indirilmesidir.



- Muharrem İnce’nin siyaset meydanında Başbakan’a hitap şekli (Recep Bey). Daha önceden Cem Uzan’ın kullanmasıyla iki, Kemal Kılıçdaroğlu’nun demesiyle üç etti. Diğerleri güldürmedi, sonuncusu güldürdü.



- Genel başkanlığa aday olması bile yetti. İstanbul’a şakır şakır yağmur yağıyor şu dakikada. Bereket, bolluk vs..



- Kurultaydaki izdihama bakılırsa yanlış isim verilmiş kendisine. Gandi’den çok Humeyni Kemal muamelesi yapıldı çünkü...



- Kravatı reddetmesi sebebiyle biraz Steve Jobs’a (Apple CEO’su) benzettim kendisini..



- Az önce hissettiğim deprem değilse, kürsüye çıkıp ağzını açtığı anda bir sartıntı oldu, korku değil heyecan, umut benzeri bir şey hissettim uzun yıllar sonra.