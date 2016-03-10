Westerwelle'nin kanserle mücadelesi sürüyor



Almanya'nın Hür Demokrat Partili eski Dışişleri Bakanı Guido Westerwelle'nin kan kanseri ile mücadelesinin sürdüğü açıklandı. AFP haber ajansının Westerwelle Vakfı'na dayanarak aktardıklarına göre, Bakan'ın geçen yıl kasım ayında kaldırıldığı hastanedeki tedavisi devam ediyor. Westerwelle Vakfı'nın Başkanı Alexander Vogel, açıklamasıyla "Spiegel Online"ın bu konudaki haberini de doğrulamış oldu. "Der Spiegel" haber portalındaki haberde, eski bakanın geçen yılın kasım ayından bu yana Köln'deki özel bir klinikte tedavi altında olduğu belirtilmişti.

Westerwelle'nin hastanede kalmaya devam etmesinin nedeninin ilik naklinin ardından başlayan ilaç tedavisi olduğu bildirildi.

Westerwelle'nin kan kanserine yakalandığı 2014 yılında ortaya çıkmıştı. Bakan geçen yıl kasım ayında kamuoyu önüne çıkmış ve hastalığına ilişkin konuşmuştu. Westerwelle, "İki yaşam arasında" ("Zwischen zwei Leben") adlı kitabını da kamuoyuna tanıtmıştı. Westerwelle 2001-2011 yılları arasında Hür Demokrat Partisi'nin (FDP) genel başkanlığı, 2009-2013 yılları arasında da Almanya'nın dışişleri bakanlığı görevlerinde bulunmuştu.