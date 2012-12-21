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Dünya

Westerwelle: AB Türkiye'ye ihtiyaç duyacak, müzakereler 2013'te başlamalı

Almanya Dışişleri Bakanı, tıkanan üyelik müzakerelerini canlandırmak için yeni bir girişim talebinde bulundu

21 Aralık 2012 14:38

Almanya Dışişleri Bakanı Gudio Westerwelle, yakında Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye, Türkiye’nin AB’ye olduğundan daha çok ihtiyaç duyacağını söyledi. Westerwelle, üyelik müzakerelerinin canlandırılmasını istedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Gudio Westerwelle, Saarbrücker Zeitung'a verdiği demeçte, Türkiye'nin AB üyelik müzakerelerine ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

Westerwelle, tıkanan üyelik müzakerelerini canlandırmak için yeni bir girişim talebinde bulundu.

Westerwelle, “Biz Avrupalılar 2013'ün ilk yarısını kullanmalı ve diğer başlıklar üzerinde müzakereleri başlatmalıyız. Yoksa yakında Türkiye'nin bize olduğundan daha çok bizim Türkiye'ye ihtiyacımız olabilir“ şeklinde konuştu.

Türkiye'nin geçen 10 yıl içinde nefes kesici bir başarı hikâyesi kaydettiğini belirten Alman Dışişleri Bakanı, bölgedeki son gelişmelerin Türkiye'nin Avrupa'nın Müslüman komşuları arasında bir köprü görevi görebileceğini gösterdiğini ifade etti.

Türkiye'nin de hızlı bir AB üyeliği talep etmediğini belirten Westerwelle, “Ancak haklı olarak müzakerelerde istedikleri şey adil olunması, güvenilirlik ve saygı“ dedi.

Türkiye ile yürütülen üyelik müzakerelerinde azınlık hakları ve Kıbrıs sorunu problemli alanlar arasında gösteriliyor.


Deutsche Welle Türkçe

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