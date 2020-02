Westalife AVM'nin yatırım ortaklarından önemli açıklamalar

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,(DHA)- ZONGULDAK\'ta 50 milyon dolarlık yatırımla ve 500\'ü aşkın kişiye sağladığı iş imkanıyla kapılarını açan Westalife AVM\'nin yatırım ortakları Kiler GYO Genel Müdürü Tarık Gürdil ve Canerler Grup Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Caner, alışveriş merkezinin kuruluşundan amacına, gelecekteki hedeflerine kadar önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye\'nin güçlü yatırım şirketleri Kiler GYO ve Canerler Grup tarafından 12 Mayıs 2017\'de hizmete açılan Westalife AVM, her geçen gün büyüyen marka ve müşteri potansiyeliyle bölgenin önemli alışveriş merkezlerinden biri haline geldi. Kiler GYO Genel Müdürü Tarık Gürdil, toplamda 18 bin metrekarelik kiralanabilir alana sahip Westalife AVM bünyesinde, 72 dairelik konut alanı ile birlikte karma bir proje olarak hayata geçtiğini anlattı. 5 katlı alışveriş merkezinin, tekstilden, teknolojiye ve markete kadar pek çok ihtiyaca aynı anda cevap verdiğini ifade eden Gürdil, Westalife AVM\'nin kentin ihtiyaçlarına cevap verebilmesi adına önemli bir proje olduğuna dikkat çekerek, şöyle dedi:

\"Üniversitesi, maden ocağı, limanı ile, ekonomik, ticari ve sosyal hayatın güçlü olduğu Zonguldak’ta yaşayanların yerel-kültürel yaşam tarzlarına ve ihtiyaçlarına yönelik olarak pek çok detay düşünülerek kurgulanan alışveriş merkezimiz, yılın her döneminde sosyal yaşama keyif katacak özel aktivite alanları ve etkinlikleri ile bölgede farklılık yaratıyor. Açıldığı günden bu yana ticari hacmi artarak hizmet vermeye devam eden alışveriş merkezimiz güzel bir ivme yakaladı diyebiliriz. Zonguldaklılar tarafından kısa bir süre içinde benimsenen projemiz, mimari yapısıyla, ferah yaşam alanlarıyla, sunduğu sosyal ve kültürel etkinlikleriyle Zonguldak için yeni bir yaşam merkezi oldu.\"

\'YATIRIMIMIZI ZONGULDAK\'A İNANARAK YAPTIK\'

Kiler GYO Genel Müdürü Gürdil, Westalife AVM için zaman zaman satılacağı veya kapanacağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi. Zonguldak\'ta güvendikleri için uzun soluklu bir yatırım örneği gösterdiklerini ifade eden Gürdil, \"Alışveriş Merkezi yatırımları uzun soluklu yatırımlardır, geri dönüşü için belli bir zaman gerekir. Biz tüm bu süreçler konusunda yeterince tecrübeliyiz. Alışveriş merkezimiz beklediğimiz performansı zaten sergiliyor. Şehirde yaşayanların, bu projede var olanların, çalışanların akıllarına farklı senaryoların gelmesine neden olabilecek herhangi bir gidişat söz konusu değil. 50 milyon dolarlık bir yatırımdan söz ediyoruz. Bu yatırımı Zonguldak’a inanarak yaptık ve geri dönüşünü pozitif anlamda alıyoruz. Yatırımın da ötesinde bu projede 500’den fazla kişiye direkt ya da dolaylı olarak istihdam sağlıyoruz. Bu ülkeye ve insanımıza inancımızla istihdam yaratmaya, yeni yatırımlar yapmaya devam edeceğiz\" dedi.

\'GÜN GEÇTİKÇE ZİYARETÇİ SAYIMIZ ARTIYOR\'

Canerler Grup Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Caner de 2018 yılının ilk 3 çeyreğinde Westalife AVM\'nin performansını değerlendirdi. Westalife AVM\'nin ziyaretçi sayısının gün geçtikçe arttığına dikkat çeken Caner, şöyle dedi:

\"Alışveriş Merkezimizin toplam cirosunu, AYD’nin açıkladığı perakende ciro endeksi ile karşılaştırdığımız zaman Anadolu’daki alışveriş merkezlerinin ortalaması ile paralel seyrettiği sonucunu veriyor. Bu ivmeyi ciroların yanı sıra ziyaretçi sayılarımızda da gözlemliyoruz. Bölge il ve ilçelerden gelen ziyaretçilerimizle alışveriş merkezimizin toplam ziyaretçi sayısı bir önceki yıla göre artış gösteriyor. Müşterilerimize her şeyden önce güçlü bir mağaza karması vaat ediyoruz. Ziyaretçilerimiz istedikleri ürünleri, kaliteli, nezih, ferah bir ortamda bulma şansına sahipler. Modern insanın günlük telaşının içinde hayatını kolaylaştırmaya yönelik olarak, alışveriş merkezimiz konforlu, güvenli bir alışveriş imkanı sunuyor.\"

\'YÜZDE 90 DOLULUĞA ULAŞTIK\'

Alışveriş merkezinin Türkiye\'nin ve dünyanın önde gelen markalarıyla şu anda yüzde 90 doluluk oranına ulaştığını ifade eden Caner, \"Hazır giyimden, kozmetiğe, eğlence alanlarından, ev dekorasyonuna geniş bir yelpazede hizmet veren alışveriş merkezimizde ulusal ve uluslararası pek çok marka yer alıyor. Bizim için tüm müşterilerimiz çok kıymetli, kadınlar, çocuklar, erkekler her kategoriden ziyaretçimize yönelik etkinlik ve projelerimiz söz konusu. Özellikle çocuklu aileler için düzenli olarak çocuk aktiviteleri gerçekleştiriyoruz. Kadınların hafta içi günlerini değerlendirmeleri amacıyla keyifli atölyeler organize ediyoruz. Ziyaretçilerimizin keyifli vakit geçirebilecekleri etkinliklerin yanısıra, alışverişlerini ödüllendirdiğimiz kurgular da sunuyoruz. Araç çekilişlerimizle, anında kazan etkinliklerimizle özel dönemlerin haricinde de sürekli hediye kazanabilecekleri, sürprizlerle karşılaşabilecekleri programlar hazırlıyoruz\" dedi.

\'ÜLKEMİZİN VE KİRACILARIMIZIN ÇIKARLARINI KORUYORUZ\'

Canerler Grup Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Caner, farklı dönemlerde kira sözleşmelerindeki kur oranını sabit tutarak ülkenin ve kiracıların çıkarlarını korumaya dikkat ettiklerini söyleyerek, \"Westalife AVM olarak açılıştan bu yana kiracılarımızın yanındayız, bu kapsamda farklı dönemlerde kur sabitleme çalışmaları ile zaten kira faturalarımızı TL olarak kesiyorduk. Ülkemizin ve kiracılarımızın çıkarlarını korumak adına, bundan sonra da kiracılarımızı desteklemeye devam edeceğiz\" dedi.



FOTOĞRAFLI