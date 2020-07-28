West-Kardashian evliliğinde sular durulmuyor: Kim arabada gözyaşlarına boğuldu

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Evliliklerinde yaşadıkları sorunlar sosyal medya paylaşımları sonucunda kamuya yansıyan Kim Kardashian-Kanye West çifti, tartışmalı açıklamaların ardından Wyoming'te ilk kez bir araya geldi. Magazin muhabirleri, çiftin Wyoming'te bir araba içinde tartıştıklarını görüntüledi.

Fotoğraflarda Kardashian'ın ABD başkanlığına adaylığını koyan eşiyle konuşurken ağladığı görülüyor.

The People dergisine konuşan Kim Kardashian'a yakın bir kaynak, "O çok duygusal ve yorulmuş durumda. Kanye çok canını yaktı. Ona sürekli ulaşmaya çalıştı ancak Kanye telefonlarını açmadı. Kim'i görmezden geliyor" dedi.

West, geçen hafta Twitter’da yaptığı açıklamalarda bir yıldır Kim Kardashian’la boşanmaya çalıştığını yazıp, kısa süre içinde mesajını silmişti. West daha önce de başkanlık kampanyası için düzenlediği ilk mitingde eşinden kürtaj yaptırmasını istediğini söyleyip gözyaşlarına boğulmuştu.

Kardashian ertesi gün, West'in bipolar bozukluğu olduğunu ve pek çok kişinin bunu anlamasının "inanılmaz zor ve acı verici olduğunu" söyledi.