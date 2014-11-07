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Spor

West Hamlı futbolcular testis kanserine dikkat çekmek için soyundu

West Ham United takımı, testis kanserine dikkat çekmek adına ilginç bir proje gerçekleştirdi

07 Kasım 2014 15:57

Geçtiğimiz nisan ayında, 20 yaşındaki futbolcusu Dylan Tombides'i testis kanseri yüzünden kaybeden Premier Lig ekibi West Ham United'ın oyuncuları hastalığa dikkat çekmek için soyundu.

NTVSpor'da yer alan habere göre; Premier Lig'de mücadele eden West Ham United takımı, farkındalık projesine imza attı.

West Ham United takımı, testis kanserine dikkat çekmek adına ilginç bir proje gerçekleştirdi.

Bu konuda hassas olan West Hamlı futbolcular, geçtiğimiz Nisan ayında testis kanseri nedeniyle takım arkadaşları Dylan Tombides'i kaybetmişti.

Tombides, 17 yaşında yakalandığı bu hastalıkla 3 sene mücadele etmiş ancak sonunda testis kanserine yenik düşerek hayatını kaybetmişti.

Londra ekibinin futbolcuları da bu hastalığa dikkatleri çekmek için işte bu pozu verdi.

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