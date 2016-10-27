West Ham-Chelsea maçında koltuklar havada uçuştu!

İngiltere Kupası'nda West Ham United'ın Chelsea'yi 2-1 yendiği karşılaşmada, koltuklar söküldü, evsahibi takımın taraftarı şişe ve madeni para yağdırdı.
Londra derbisinde karşı karşıya gelen West Ham United ve Chelsea karşılaşmasına, futboldan çok tribünlerde çıkan olaylar damgasını vurdu.
West Ham teknik direktörü Slaven Bilic, çıkan olaylar nedeniyle 2-1'lik galibiyetlerinin gölgelendiğini belirterek, yaşananların kabul edilemez olduğunu söyledi.
Olaylar sonrası, 7 Chelsea taraftarları tutuklandı.
İngiltere Futbol Federasyonu, yaşananlarla ilgili soruşturma başlattı.