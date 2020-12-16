West Bromwich, Slaven Bilic'in görevine son verdi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Bromwich Albion, bir dönem Beşiktaş'ı çalıştıran menajer Slaven Bilic ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Geçtiğimiz hafta Manchester City ile 1-1 berabere kalan West Bromwich Albion'ın menajeri Slaven Bilic ile yolları ayırması bekleniyordu. Kulübün Çinli sahiplerinin Manchester City'e karşı alınan 1-1 beraberliğe rağmen Bilic'ten memnun olmadığı ve 13 maçta 7 puan ile 19. sıranın kendilerini mutsuz ettiği kaydedildi.

Kulüpten yapılan açıklama ise şu şekilde;

"Albion, Slaven ve kadrosuna geçen sezon Premier Lig'e yükselmeye yönelik çabalarından dolayı teşekkür eder ve hepsine gelecekte başarılar diler."