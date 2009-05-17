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Spor

West Bromwich düştü

Sahasında Liverpool'a 2-0 yenilen West Bromwich Albion, Premier Lig'den düşen ilk takım oldu.

17 Mayıs 2009 03:00


Sahasında Liverpool'a 2-0 yenilen West Bromwich Albion, Premier Lig'den düşen ilk takım oldu.

İngiltere Premier Lig'de küme düşen ilk takım, Liverpool'a 2-0 yenilen West Bromwich Albion oldu.

37. haftada sahasında şampiyonluk iddiası kalmayan Liverpool'u ağırlayan Albion, 28. dakikada Gerrard ve 63. dakikada Kuyt'ın gollerine engel olamadı. Bu sonuçla bitime 1 hafta kala 31 puanda kalan son sıradaki West Bromwich, 17. sıradaki Hull City'nin 4 puan gerisinde ligden düşmüş oldu.

Geçen sezon Şampiyonluk Ligi'ni lider bitirerek, Premier Lig'e yükselen West Bromwich, 7 sezonda 3. kez küme düştü.

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