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Spor

West Bromwich Albion, yeni hocasını buldu

14 hafta sonunda 12 puan toplayan WBA 16. sırada bulunuyor

29 Kasım 2017 19:44

Geçtiğimiz hafta Tony Pulis ile yolları ayıran West Brom'da görevin yeni sahibi Alan Pardew oldu.

Premier League takımlarından West Bromwich Albion, teknik direktörlüğe Alan Pardew'i getirdi.

İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, geçen hafta Galli teknik adam Tony Pulis'in ayrılmasıyla boşalan teknik direktörlük görevine 56 yaşındaki Pardew'in getirildiği kaydedildi.

Son olarak 2015-16 sezonunda Crystal Palace'ı çalıştıran İngiliz teknik adam, ligdeki ilk sınavında cumartesi günü eski takımına karşı puan mücadelesi verecek. Pardew, West Bromwich Albion'ın 2011 yılından bu yana altıncı teknik direktörü oldu.

Premier League'de 14 hafta sonunda 12 puan toplayan West Bromwich Albion 16. sırada bulunuyor.

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