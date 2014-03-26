T24 LogoT24 Logo
Spor

Wesley Sneijder'den takım arkadaşlarına protesto

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Bursaspor'a gol attıktan sonra Umut ve Selçuk'a sarılmak istemeyen Sneijder'in bu tavrı sosyal medyada gündem oldu

26 Mart 2014 10:03

Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder'in, Bursaspor maçında attığı golden sonra sergilediği tavır dikkatlerden kaçmadı.

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde TT Arena'da Bursaspor ile karşılaşan Galatasaray , 11. dakikada Wesley Sneijder'in golüyle 1-0 öne geçti. Golden sonra kendisi ile sevincini paylaşmak isteyen Umut ve Selçuk'a sarılmak istemeyen Hollandalı yıldız, yanına gelen Melo ve Alex Telles ile gol sevincini paylaştı.

Arena'da yaşanan bu olay sosyal medyada Galatasaraylı taraftarların dikkatinden kaçmadı.

ETİKETLER

sneijdergalatasaraytürkiye kupasıgol sevinciselçukumutmelotellessarılmak istemeditepkisosyal medyabursaspor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

17 yaşındaki genci, kavgalı olduğu kişiyi sandı; öldürdü ...

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24