Wesley Sneijder'den takım arkadaşlarına protesto

Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder'in, Bursaspor maçında attığı golden sonra sergilediği tavır dikkatlerden kaçmadı.

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde TT Arena'da Bursaspor ile karşılaşan Galatasaray , 11. dakikada Wesley Sneijder'in golüyle 1-0 öne geçti. Golden sonra kendisi ile sevincini paylaşmak isteyen Umut ve Selçuk'a sarılmak istemeyen Hollandalı yıldız, yanına gelen Melo ve Alex Telles ile gol sevincini paylaştı.

Arena'da yaşanan bu olay sosyal medyada Galatasaraylı taraftarların dikkatinden kaçmadı.