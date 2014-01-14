Wesley Sneijder kendini yollara vurdu!

Galatasaraylı Wesley Sneijder ve eşi Yolanthe Cabau, Amerika’da karavanla keşif turuna çıktı.

Galatasaray’ın Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder ve model-oyuncu eşi Yolanthe Cabau, tatil için Amerika’ya gitti. Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, maceracı ruhları ağır basan çift, beş yıldızlı otellerde kalmak yerine karavan kiralayıp yollara düştü.

Cabau, California turunu bitirip Türkiye’ye döndükten sonra fotoğraflarını blogunda paylaştı. Yazısını ise Türkiye sevgisini vurguladığı şu cümleyle noktaladı: “Seyahatimiz ne kadar güzel olursa olsun ev gibisi yok."