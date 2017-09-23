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Spor

Wesley Sneijder, İstanbul günlerini arıyor

Hakan TARHAN / İSTANBUL, (DHA) - Galatasaray'da uzun yıllar forma giyip, sarı-kırmızılı takımın kaptanlığını yapan Wesley Sneijder, Fransa'da kendini bulamadı

23 Eylül 2017 01:31

Hakan TARHAN / İSTANBUL, (DHA) - Galatasaray\'da uzun yıllar forma giyip, sarı-kırmızılı takımın kaptanlığını yapan Wesley Sneijder, Fransa\'da kendini bulamadı. Hollandalı yıldızın Galatasaray\'dan ayrılışı, sarı-kırmızılı taraftarlarla yönetimin arasını bozarken, yeni yapılan transferler bile Sneijder\'ın gönderilmesi sonrası oluşan kızgınlığı hafifletmemişti.
SNEİJDER\'İN NICE MACERASI İYİ BAŞLAMADI
Sneijder, Türkiye\'den ayrıldıktan bir süre sonra kariyerini Fransa\'nın Nice kulübünde sürdürme kararı almıştı. Wesley Sneijder için Nice macerası çok da iyi başlamadı. Fransa Ligi\'nde yedinci karşılaşmasını oynayan Nice\'de Hollandalı yıldız fazla süre alamadı. Fransız ekibinin İsviçreli Teknik Direktörü Lucien Favre, Wesley Sneijder\'i sadece 3\'üncü hafta karşılaşması olan Guingamp (85 dk.) ve 4\'üncü hafta mücadelesi Amiens (90 dk.) olmak üzere 175 dakika oynattı. Hollandalı yıldız bu iki mücadelede takımına katkı vermezken, Monaco ve Rennes maçlarında kadroya alınmadı.
NICE, ANGERS İLE BERABERE KALDI
Sneijder\'in kadroya tekrar döndüğü maçta Nice, evinde Angers ile 2-2 berabere kalarak 2 maç aradan sonra puan kaybı yaşadı.
Wesley Sneijder bu maçta kadroda olmasına rağmen şans bulamadı. Bu sonucun ardından Nice 10, Angers 8 puana yükselirken, 7 hafta sonunda Nice\'in maç fazlası olmasına rağmen lider PSG ile arasında 8 puanlık bir fark oluştu.

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