Wesley Sneijder'in son hali şaşırttı

Ukrayna'ya destek amacıyla düzenlenen özel maçta forma giyen Galatasaray'ın Hollandalı eski futbolcu Wesley Sneijder'in çok kilo aldığı kaydedilirken sosyal medyada gündem oldu.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle zarar gören sivillere destek amacıyla futbol camiasında da çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Bunlardan birini de Hollanda'nın eski yıldızlarından Wesley Sneijder gerçekleştirdi.



Sneijder, kendi tesisinde düzenlenen mücadelede forma giydi. Uzun zaman sonra yeşil sahada boy gösteren 37 yaşındaki Hollandalı eski futbolcunun kilolu görüntüsü şaşkınlık yarattı.