"Wes Anderson, Roald Dahl eserini Netflix için yönetecek; başrolü Benedict Cumberbatch oynayacak"

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Yönetmen Wes Anderson'ın Netflix için Roald Dahl'ın "The Wonderful Story of Henry Sugar" kitabının film adaptasyonunu yöneteceği ve yapımın başrolünü Benedict Cumberbatch'in oynayacağı belirtildi.

Variety'ye konuşan kaynaklara göre ekibe Ralph Fiennes, Dev Patel ve Ben Kingsley de katıldı. Prodüksiyona bu ay Londra'da başlanması bekleniyor.

Cumberbatch, filmde Roald Dahl'ın kısa hikayesinin baş karakteri Henry Sugar'ı oynayacak.

Anderson, daha önce 2009'da Dahl'ın “The Fantastic Mr. Fox” eserini stop motion tekniğiyle beyaz perdeye taşımıştı.