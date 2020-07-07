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Spor

Werder Bremen nefesleri kesen maç sonucunda Bundesliga'da kaldı

07 Temmuz 2020 08:51

Almanya Bundesliga'da sezonu 16'ncı sırada tamamlayan Werder Bremen, play-off'ta eşleştiği 2'nci Lig ekibi FC Heidenheim ile rövanş maçında 2-2 berabere kalarak ligde kalmayı başardı.

Werder Bremen, Voith Arena'da oynanan karşılaşmada 3'üncü dakikada Norman Theuerkauf'un kendi kalesine attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamlandı.

Çekişmeli geçen maçta Heidenheim 85'inci dakikada Tim Kleindienst'in golüyle 1-1'lik eşitliği sağladı. Werder Bremen 90+4'üncü dakikada Ludwig Augustinson ile durumu 2-1 yaparken, ev sahibi ekip 90+7. dakikada kazandığı penaltı atışını Kleindienst gole çevirdi ve karşılaşama 2-2 berabere sonuçlandı.

Bundesliga'da sezonu 17'inci ve 18. sırada tamamlayan Fortuna Düsseldorf ile Paderborn takımları küme düşmüş, Bundesliga 2'de şampiyon olan Arminia Bielefeld ile ikinci sırayı alan Stuttgart Bundesliga'ya yükselmişti.

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