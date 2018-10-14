Wenger, Henry için onayı verdi: Doğru tercih

Arsenal'ın eski menajeri Arsene Wenger, eski öğrencisi Thierry Henry'nin Fransa Ligue 1 takımı Monaco'nun yeni teknik direktörü olmasını değerlendiri. Henry'nin kariyerinde önemli bir yere sahip olan Arsene Wenger, eski öğrencisinin teknik direktörlük kariyerine Monaco'da başlayarak doğru bir tercih yaptığını söyledi.

Per Mertesacker'in jübile maçı için Almanya'da bulunan Wenger, basın mensuplarıyla Thierry Henry hakkındaki görüşlerini paylaştı. Eski öğrencisinin başarılı olacağına inandığını belirten deneyimli menajer, "O, Monaco için doğru tercih. Çok zeki bir insan ve futbolu gayet iyi biliyor. Bu sebeple kadrodaki genç oyuncuları geliştirerek daha yüksek seviyelere çıkarabilir. Yeni bir göreve başladığınızda biraz şansa ihtiyacınız olur. Bazen de bazı hedeflerinizden feragat etmeniz gerekir. Monaco'daki ilk günlerinde ne demek istediğimi anlayacak" ifadelerini kullandı.