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Ekonomi

Wembley stadyumuna 500 milyon sterlinlik teklif

Faruk Zabcı / Londra, 26 Nisan (DHA) - ABD’li milyarder Shadid Khan'ın, İngiltere’nin dünyaca ünlü stadı Wembley’i satın almak için 500 milyon sterlinlik bir teklif yaptığı duyuruldu

26 Nisan 2018 20:55

Faruk Zabcı / Londra, 26 Nisan (DHA) - ABD’li milyarder Shadid Khan\'ın, İngiltere’nin dünyaca ünlü stadı Wembley’i satın almak için 500 milyon sterlinlik bir teklif yaptığı duyuruldu.
Otomotiv yedek parçası kralı, Fulham futbol takımı ve Jacksonville Jaguars takımının sahibi Shadid Khan’ın teklifi sonrasında, “İngiliz futbolunun evi”nin ilk kez bir yabancının eline geçme ihtimali oluştu.
Satınalma gerçekleştiği takdirde Amerikan futbolu maçlarının Wembley’de oynanması ve bu yolla ABD futbol liginin Londra’da bir yerleşkesi olması öngörülüyor
 

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