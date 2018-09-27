Wembley rekor fiyata satılıyor

İngiltere Futbol Federasyonu, milli takımın maçlarını oynadığı Wembley Stadyumu'nu, Fulham'ın Pakistanlı milyarder sahibi Shahid Khan'a satmaya karar verdi.

İngiltere milli takımının maçlarını oynadığı Wembley Stadyumu, el değiştiriyor. Federasyona ait olan stadın yeni sahibi, Shahid Khan olacak.

Daily Mail'ın haberine göre federasyon, Wembley'nin satışı için şartları kabul etti. Premier League ekiplerinden Fulham ve NFL ekiplerinden Jacksonville Jaguars'ın Pakistanlı milyarder sahibi Shahid Khan, gerekli resmi belgeleri hazırladı.

Teklif 800 milyon Pound

Shahid Khan, federasyona 800 milyon Pound'luk bir teklifte bulundu. 68 yaşındaki iş adamı, 500 milyon Pound'luk nakit paranın yanı sıra stadyumun borçları ve diğer masrafları için gerekli 300 milyon Pound'luk tutarı da ödemeyi kabul etti.

Federasyonun 10 kişilik yönetim kurulu, perşembe günü satışın onaylanıp onaylanmayacağını görüşecek.