-WEMBLEY FİNALE ABONE OLDU NYON (A.A) - 17.06.2011 - Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), 2013'deki Avrupa Şampiyonlar Ligi finalinin Wembley'de yapılmasına karar verdi. UEFA Başkanı Michel Platini, icra komitesinin aldığı karar uyarınca, 2013'deki final karşılaşmasının Londra'daki Wembley stadyumunda yapılacağını söyledi. Platini, aynı organizasyona bu yıl 28 Mayıs'ta da ev sahipliği yapan Wembley'in, bu hakka 3 yıl içinde iki kez layık görülmesine neden olarak, İngiltere Futbol Federasyonunun 2013 yılında 150. yaşını kutlayacak olmasını gösterdi. Daha önce hiçbir stadyuma, bu organizasyona 3 yıl içinde iki kez ev sahipliği yapma hakkı tanınmamıştı.