Welt: Charlottesville'de Neonazi terörü

Die Welt gazetesi ABD'nin Charlottesville kentinde meydana gelen şiddet olaylarının sadece "terör" olarak nitelenebileceğini yazıyor:

"Charlottesville Neonazi terörüne sahne oldu. Trump yönetimi olaylara adını koymakta zorlanıyor. Adalet bakanı, danışmanlarının bazen aşırı sağcı gruplara fazlasıyla yakın durduğu bir Başkan'a hizmet ediyor. Umalım saldırıdan sonra bu durum değişsin. Trump'a yakın olan Senatör Orren Hatch bile "Kardeşim, Hitler'e verilen savaşta Nazi fikirleri ABD'de rahatça savunulabilsin diye ölmedi", dedi. Trump'ın iç politikada bazı değişiklikleri kabul ettirebilmesi için Hatch gibi Cumhuriyetçilere ihtiyacı var. Çatışma sırasında kız öğrencinin ölmesi belki onun aklını başına getirir. Belki 'aşarı sağcı terörü' telaffuz eder ve belki Charlottesville danışmanı Steve Bannon'un kariyerine son noktayı koyar. Bannon Nazi teröristlerde, yerleşik nizama duydukları nefrette Trump gibi bir müttefikleri olduğu hissini uyandırdı."

Stuttgarter Zeitung gazetesi Donald Trump'un Kuzey Kore ve Venezuela'ya yönelttiği askeri müdahale tehditlerini yorumluyor:

"Trump yönetiminin işbaşına gelmesinden altı ay sonra iç savaş ve nükleer çatışma tehlikesi gerçek oldu. Yetmiyormuş gibi Başkan Trump şimdi de Venezuela'yı askeri müdahale ile tehdit ediyor. Sol liberal Amerikan kamuoyu sanki felç olmuş gibi. Başkanın partili arkadaşları ise sinmiş durumdalar. Bu vahim gidişata dur diyecek biri henüz çıkmadı. Yıkılan tabuların bardağı ne zaman taşıracağı da belli değil."

Süddeutsche Zeitung gazetesi Venezela'daki krize şu satırları ayırmış:

"Venezuela Devlet Başkanı yıllardır ABD tarafından doğrudan tehdit edildiğini iddia ediyor. Amerikalılarla işbirliği yapmakla suçladığı muhalefete yaptıklarını böyle haklı göstermeye çalışıyor. ABD Başkanı da tezlerine inandırıcılık kazandırmasında ona yardımcı oluyor. Hayatta kalma mücadelesi veren muhalefet gibi her fırsatta Maduro'yu kınamakta tereddüt etmeyen komşu ülkeler de Trump'un tehditleri yüzünden infiale kapıldı. Trump bu tutumuyla, diktatörlük yolunda ilerleyen bir liderin nasıl frenlenmeyip aksine cesaretlendirileceğinin dersini vermiş oldu. Venezuela ile ilgili sözleri Trump'un şimdiye kadarki diplomatik akılsızlıklarından belki de en büyüğü idi."

Märkische Oderzeitung gazetesi bu yıl da turizm sezonundan aradığını bulamayan Türkiye'nin durumuna şöyle değiniyor:

"Herkes tatil için nereye gideceğine kendi karar verir. Türkiye tatiline böylesine siyasi ve ahlaki sıfatlar yüklenmesine şaşmamak mümkün değil. Sanki binlerce Alman Tayland'da tatil yapmıyor. Tayland'ı askerler yönetiyor. Güneydoğu Asya'nın yükselen ülkelerinden Vietnam'ın başında komünistler var. Keza Çin'de de."

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AG,BK