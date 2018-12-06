Welt: Avrupa mafya karşısında tek yumruk olmalı

Frankfurter Allgemeine Zeitung'un, Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde İtalyan mafyasına düzenlenen eşzamanlı polis operasyonunu konu alan yorumu özetle şöyle:

"Avrupa polis teşkilatının şimdiye kadarki en büyük koordineli operasyonu Avrupa çapındaki uzun yıllara dayanan işbirliğinin ve birlikte harekete geçmenin mümkün olduğunu gösterdi. Uluslararası faaliyet gösteren organize suç şebekeleri de karşılarında sıkı bağlantılı savcılıkların ve polis teşkilatlarının olduğunu gördü. Avrupa çapında işbirliği yapılması son derece gerekliydi. Suç şebekeleri birçok ülkede açtıkları yasal işyerlerini yasa dışı faaliyetlerden elde ettikleri parayı aklamada kullanıyor. Organize şebekelerin nasıl çalıştığını ortaya çıkarabilmek için sabırla çalışan, motivasyonlu, uzmanlaşmış ve güçlü uluslararası birimlere ihtiyaç var.”

Die Welt gazetesi İtalya İçişleri Bakanı Salvini'nin mafya üyelerine yapılan başarılı operasyonu sahiplenmeye çalışmasına şu satırları ayırıyor:

"Avrupa Polis Teşkilatı Europol'un koordine ettiği başarılı operasyonda İtalya İçişleri Bakanının payı olmamıştır. Operasyon hazırlıklarının başlatıldığı 2016 yılında Salvini muhalefet sıralarında oturuyordu. Sicilya Mafyası, Kalabriya 'Ndrangheta'sı ve Napoli Camorra'sıyla mücadele zaten İtalya'nın partiler üstü görevi haline gelmiştir. Salvini cesaret ve sabırsızlıkla bu mücadeleye ortak olmaya çalışıyor. O kadar sabırsız ki, Nijeryalı suç şebekelerini hedef alan operasyon daha tamamlanmadan polisi tebrik ederek operasyon görevlilerini zor durumda bırakmıştı. Mafya örgütleriyle mücadelede Avrupa ülkelerindeki bütün siyasi partiler tek yumruk olmalıdır. Avrupa'nın siyasi partilerine de sızmayı başaran organize suç şebekeleri de zaten aynısını yapıyor.”

Frankfurter Rundschau gazetesi Avrupa Birliği Komisyonu'nun ortak para birimi Euro'nun uluslararası rolünü güçlendirme girişiminin ancak ortak para bölgesindeki ülkelerin kurallara uymalarıyla mümkün olabileceği görüşünü savunuyor:

"Euro'nun başarı öyküsü yazdığı inkâr edilemez. Ortak para birimi 20 yaşını doldurana kadar birçok badire atlattı. Ancak bu paranın arkasında istikrar kurallarını ihlal eden bir birliğin bulunması kuşku uyandırıyor. Verilen sözlere uyulmasını denetlemekle yükümlü olan kurumun kuralları ülkelere göre yorumlaması Euro'ya zarar veriyor. Parasını küresel rezerv birimi yapmak isteyen bir birliğin çok daha sağlıklı işlemesi gerekir.”

Neue Osnabrücker Zeitung da yorumunda Euro'nun küresel rezerv birimi konumuna erişmesi için gerekli şartların yerine gelmediğini yazıyor:

"Avrupa Birliği Komisyonu üyeleri içkiyi fazla kaçırmış olsalar gerek. Brüksel'in, hastalıklı Avrupa para biriminin Amerikan Doları'yla rekabet edebileceğine, hatta Doları gölgede bırakabileceğine inanması başka türlü izah edilemez. Euro'yu kilit para birimi konumuna getirme planlarının ardında şu niyet yatıyor: Euro bütün dünyada aranan para durumuna gelirse, Avrupa ülkeleri şimdiye kadar sadece ABD'nin yapabildiğini başarıp, aşırı ölçüde ve ucuza borçlanabilecek. Bu iddialı plan sadece bir plan olarak kalmaya mahkûmdur.”

DW,afp, dpa/AG, HT

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