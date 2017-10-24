Welt: AfD sert tartışmalara neden olacak

Almanya'da 24 Eylül'deki seçimler sonrası federal meclis ilk kez toplanacak. Yeni meclise sağcı popülist parti AfD milletvekilleri de ilk kez katılacak. Die Welt, Almanya için Alternatif (AfD) partisinin katılacağı meclis genel kurulunu şöyle değerlendiriyor:

"AfD'nin parlamentoya girişi, parlamentoda halkın korkularına ilişkin daha sık ve sert tartışmalar olmasına neden olacak. Bunun böyle de olması gerekiyor. Parti totaliter fikirleri gerçekleştirmeye kalktığında Anayasa Mahkemesi derhal müdahale edecektir. Anayasa Mahkemesi hakimleri senelerdir bu konuda izlemiş oldukları politikayı tekrarlıyor: Sırf hoşumuza gitmiyor diye aşırı düşünceleri yasaklayamayız. Aşırı düşünceler her şeyden önce demokrasinin temel bir parçası olan fikirler arası yarışa sebep olurlar. Son 70 yılda gördüğümüz gibi politik atmosferi belirli toplumsal grupları avlamak isteyenler değil, ılımlılar belirlemelidir."

Leipziger Volkszeitung gazetesi de ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın devam eden Ortadoğu ziyaretini değerlendiriyor:

"Tillerson yapacağı Ortadoğu seyahatiyle bölgede İran'a karşı olanları bir araya getirmeyi hedefliyor. ABD Dışişleri Bakanı, Irak'tan Tahran tarafından yönlendirilen silahlı kuvvetleri kesin bir şekilde geri göndermesini talep etti. ABD, orta ve yakın doğuda şiddetin nasıl önleneceğine ilişkin belirli bir strateji ortaya koymadan, dini liderlerin hegemonyal hayallerine karşı kararlılıkla itiraz ediyor. Tarih bize kaygan bir düzlem üzerinde bulunan uyuşmazlık taraflarının sadece birinin güçlenmesi ya da zayıflamasının tüm çözümler arasında en kötüsü olduğunu öğretmiştir."

Badisches Tagblatt, Katalonya'daki bağımsızlık referandumuna atfen Avrupa'da artan özerklik taleplerine dikkat çekiyor:

"Katalanların biraz daha soğukkanlı olmaları ve politik olarak mümkün olana ilişkin daha keskin bir bakış açısı geliştirmesi gerekiyor. İspanya'nın bölünmesi ilk başta kulağa cazip gelebilir. Makul ve hedefe yönelik olan ise İspanya'daki federal yapılar için mücadele etmektir. Ulus devletin aşılması ancak Avrupa'nın birleşmesi üzerinden mümkündür. Bu sürecin sonunda bölgelerin Avrupasına varılabilir. Ama her fırsatta bölünmenin peşinde olanlar eski Yugoslav ülkelerindeki güncel gelişmeleri göz önünde bulundurmalıdır."

Almanya'da Kuzey Irak'taki referandum sonrası peşmergeye silah sevkiyatına ilişkin tartışmalar yaşanıyor. Weser-Kurier gazetesi Kürtlere silah satışına ilişkin şu yoruma veriyor:

"Kürtlerin silahlandırılmasının alternatifi bölgeye kendi silahlı kuvvetlerini göndermek olurdu. Silah sevkiyatına karşı uyarıda bulunanlar asıl bölgeye birlik göndermesine şiddetle karşı çıkarlardı. Cephedeki deneyimini bir de Alman yapımı roketlerle patlayıcı dolu kamyon kullanan suikastçileri durduran peşmergeye sormak gerekiyor. Ya da bir Ezidi'ye Kürt savaşçılar olmasa IŞİD' elinden kurtarılıp kurtarılamayacağını sormanız lazım. Bir savaşta tamamen masum kalmak mümkün değildir, hele bu işin dışında kalarak bunu başarmak hiç mümkün değildir."

MY/HS

© Deutsche Welle Türkçe