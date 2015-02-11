Weizsäcker devlet töreniyle son yolculuğuna uğurlanıyor



1984-1994 yılları arasında görev yapan Richard von Weizsäcker, 94 yaşında hayatını kaybetmişti. Berlin Katedrali'nde düzenlenecek törene yurtdışından çok sayıda ülkenin temsilcisinin de katılımı bekleniyor. Weizsäcker'in naaşı törenlerin ardından toprağa verilecek.

1920 yılında Stuttgart kentinde dünyaya gelen Richard von Weizsäcker, Hrıstiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinden siyasete atılmıştı. Von Weizsäcker 1981-1984 yılları arasında Berlin'e Hükümet Eden Belediye Başkanı olarak görev yaptı.

23 Mayıs 1984'te Sosyal Demokrat Parti ve Hür Demokrat Parti'nin de desteğini alarak, yüksek oyla Almanya'nın altıncı cumhurbaşkanı oldu. 1989'da tekrar seçilerek 10 yıl süreyle bu görevi sürdürdü.

'8 Mayıs konuşması' ile hafızalara kazındı

Richard von Weizsäcker, İkinci Dünya Savaşı’nın sona erişinin 40’ıncı yılı sebebiyle 8 Mayıs 1985’te Federal Meclis'te ünlü bir konuşma yaptı. Bu günün Almanlar için de bir "kurtuluş günü" olduğunu ifade eden von Weizsäcker, Almanya'nın geçmişiyle yüzleşmesi, dünyaya açık olması gerektiğini vurgulamış ve şunları belirtmişti:

"Biz Almanlar bir halkız, bir milletiz. Barış isteğimizde birbirimize sıkı bağlarla bağlıyız. Her iki devletteki Alman topraklarından diğer tüm ülkelere barış ve iyi komşuluk ilişkileri çıkmalıdır. Almanya’daki insanlar hep birlikte kendileri ve tüm halklar için barış, adalet ve insan hakları istemektedir."

İki Almanya'nın birleşmesi onun cumhurbaşkanlığı sırasında gerçekleşti ve Richard von Weizsäcker bu nedenle "Birleşmenin Cumhurbaşkanı" olarak anıldı.

Richard von Weizsäcker 1986 yılının mayıs ayında Türkiye'yi ziyaret ederek 12 Eylül sonrası Türkiye'yi ziyaret eden ilk Almanya cumhurbaşkanı olmuştu.