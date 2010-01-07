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Weisz, 'en evlenilecek kadın' seçildi!

Hollywood'un güzel yıldızı Rachel Weisz, Esquire dergisinin düzenlediği en evlenilecek kadın anketinden birinci sırada çıktı.

07 Ocak 2010 02:00

5Hollywood'un güzel yıldızı Rachel Weisz, Esquire dergisinin düzenlediği en evlenilecek kadın anketinden birinci sırada çıktı.

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 Esguire dergisine kapak pozu veren 39 yaşındaki Oscar ödüllü yıldız, anketten çıkan sonuca çok şaşırdığını söyleyerek "Aman Tanrım! Bu çok ilginç, çok komik. Evlenilebilecek bir kadınım ama evli değilim" dedi. Yönetmen Darren Aronofsky ile uzun süredir nişanlı olan ve Henry adlı oğlunu üç yıl önce dünyaya getiren Weisz, "Artık erkeklerin beni beğenmeyeceğini düşünerek endişeleniyordum, neyse ki yanılıyormuşum" sözleriyle duygularını dile getirdi.

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