Weinstein yargıç karşısında tecavüz ve cinsel saldırı suçlamalarını reddetti

Tecavüz ve cinsel saldırıyla suçlanan Oscar ödüllü ABD'nin ünlü film yapımcılarından Harvey Weinstein, New York'ta yargıç karşısına çıktı. Weinstein kendisine yönelik suçlamaları reddetti.

Weinstein, mahkemeye avukatı Benjamin Brafman'ın eşliğinde üzerinde siyah bir takım elbiseyle çıktı.

New York Manhattan'daki mahkeme salonu dışında konuşan Brafman suçlamaların kanıtlarla desteklenmediğini söyledi ve "Bu sürecin sonunda Sayın Weinstein'ın temize çıkacağına inanıyoruz" dedi.

Weinstein'ın Manhattan Bölge Savcılığı'nda büyük jürinin karşısına çıkması bekleniyordu ama yapımcı, avukatlarının tavsiyesi üzerine jüriye çıkmadı.

Avukatları, Weinstein'ın ifadeye hazırlanmak için yeterli zamanı olmadığını ve hakkındaki suçlamaları, karar günü öğrendiğini söyledi.

66 yaşındaki Harvey Weinstein yargılandığı davada suçlu bulunması halinde 25 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.

30 yılı aşkın bir süre kadınları taciz ettiği iddia edilen Weinstein, geçen hafta polise teslim olmuştu.

Ünlü yönetmen Manhattan Adliyesi'nde hakim önüne çıkarılmak üzere karakoldan kelepçeyle çıkarılmıştı.

Weinstein pasaportunu teslim etmesi ve elektronik izleme cihazı takması koşuluyla bir milyon dolar kefaletle serbest bırakılmıştı.

Amerikalı yönetmeni Brian De Palma, ünlü yapımcı Harvey Weinstein'in onlarca kadına cinsel taciz ve tecavüzle suçlandığı skandalı temel alan bir "korku filminin"senaryosunu yazmaya başladığını açıklamıştı.

Birçok kadının Weinstein'a yönelik suçlamaları, Hollywood dünyasında "MeToo" hareketinin fitilini ateşlemişti.