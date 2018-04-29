Weinstein kendisini taciz ve tecavüzle suçlayanların peşine 'ajan taktı'

Derginin muhabiri Ronan Farrow'un haberine göre, ABD'li yapımcı Weinstein iddiaları örtbas etmek için istihbarat şirketleri Black Cube ve Kroll'dan iki özel ajan tuttu.

Black Cube adlı güvenlik şirketinde Mossad'ın da dahil olduğu eski İsrailli istihbarat üyelerinin olduğu belirtiliyor.

Habere göre, biri kendisini kadın hakları savunucusu olarak tanıtan iki ajan, iddiaların sahibi kadınlarla buluşarak ağızlarından laf almaya çalıştı.

Böylece kadınlar Weinstein'ı kamuoyu önünde suçlamadan önce, iddiaların önünü tıkayabileceklerdi.

İddiaya göre ajanlar sadece kadınlardan değil gazetecilerden de gizlice bilgi almayı amaçladı.

Weinstein'ın 20 yıl önce kendisine tecavüz ettiğini söyleyen İtalyan aktris Asia Argento, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Eski Mossad ajanları bizi takip mi etmiş? Bu korkunç değil mi?" ifadelerini kullandı.

Argento, tweet'inde Weinstein'ı tecavüzle suçlayan Sopranos dizisinin yıldızı İtalyan-Amerikalı oyuncu Annabella Sciorra ve ABD'li oyuncu Rose McGowan'dan da bahsederek "Neden daha önce konuşmadık ki?" diye sordu.

Rose McGowan ise, Twitter'dan yaptığı açıklamada Ronan Farrow'ın araştırmacı gazeteciliği sayesinde adaletin yerini bulacağını ifade etti.

New Yorker'a konuşan Black Cube şirketi yetkilileri ise, kanunlara ve yüksek etik standartlara uymayı sürdürdüklerini söyleyerek iddiaları reddetti. Yetkililer, Weinstein'la çalışıp çalışmadıklarına ilişkinse bilgi vermedi.

Ünlü yapımcıyı suçlayan kadınların sayısı 50'yi aştı. Weinstein ise tüm taciz ve tecavüz iddialarını reddediyor.