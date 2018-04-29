T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Weinstein kendisini taciz ve tecavüzle suçlayanların peşine 'ajan taktı'

Amerikan New Yorker dergisi, 50'den fazla kadının taciz ve tecavüzle suçladığı ünlü yapımcı Harvey Weinstein'ın iddiaları örtbas etmek için bu kadınlardan bazılarının peşine ajan taktığını öne sürdü.

29 Nisan 2018 20:30

New Yorker

Derginin muhabiri Ronan Farrow'un haberine göre, ABD'li yapımcı Weinstein iddiaları örtbas etmek için istihbarat şirketleri Black Cube ve Kroll'dan iki özel ajan tuttu.

Black Cube adlı güvenlik şirketinde Mossad'ın da dahil olduğu eski İsrailli istihbarat üyelerinin olduğu belirtiliyor.

Habere göre, biri kendisini kadın hakları savunucusu olarak tanıtan iki ajan, iddiaların sahibi kadınlarla buluşarak ağızlarından laf almaya çalıştı.

Böylece kadınlar Weinstein'ı kamuoyu önünde suçlamadan önce, iddiaların önünü tıkayabileceklerdi.

İddiaya göre ajanlar sadece kadınlardan değil gazetecilerden de gizlice bilgi almayı amaçladı.

Weinstein'ın 20 yıl önce kendisine tecavüz ettiğini söyleyen İtalyan aktris Asia Argento, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Eski Mossad ajanları bizi takip mi etmiş? Bu korkunç değil mi?" ifadelerini kullandı.

Argento, tweet'inde Weinstein'ı tecavüzle suçlayan Sopranos dizisinin yıldızı İtalyan-Amerikalı oyuncu Annabella Sciorra ve ABD'li oyuncu Rose McGowan'dan da bahsederek "Neden daha önce konuşmadık ki?" diye sordu.

Rose McGowan ise, Twitter'dan yaptığı açıklamada Ronan Farrow'ın araştırmacı gazeteciliği sayesinde adaletin yerini bulacağını ifade etti.

New Yorker'a konuşan Black Cube şirketi yetkilileri ise, kanunlara ve yüksek etik standartlara uymayı sürdürdüklerini söyleyerek iddiaları reddetti. Yetkililer, Weinstein'la çalışıp çalışmadıklarına ilişkinse bilgi vermedi.

Ünlü yapımcıyı suçlayan kadınların sayısı 50'yi aştı. Weinstein ise tüm taciz ve tecavüz iddialarını reddediyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Amerikan New YorkerHarvey WeinsteinYorker</a><p>DergininRonan FarrowABDWeinsteinBlack CubeKrollCubeMossadAsia Argento TwitterBuArgentoSopranosAnnabella SciorraRose McGowanMcGowanTwitterNew YorkerYetkililer Weinstein

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24