Weimar İnsan Hakları ödülü Selahattin Demirtaş'a verildi

Weimar İnsan Hakları Ödülü'nün bu yıl, 2016'dan beri tutuklu olan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş 'a verildiği açıklandı.

Edirne F tipi Cezaevi'nde 3 Kasım 2016 tarihinden beri tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 2021 Weimar İnsan Hakları Ödülü'ne layık görüldü.

Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre Göttingen merkezli Tehdit Altındaki Halklar Cemiyeti (GfbV), Weimar Belediye Meclisi'nin ödül komitesinin önerisini dün itibarı ile kabul ettiğini duyurdu.

Açıklamada Demirtaş'ın Türkiye'nin yakın tarihindeki en önemli muhalif siyasetçilerden biri olduğu belirtildi. Ayrıca Demirtaş'ın Kürt sorununa barışçıl çözümü, demokratikleşmeyi, Hristiyan, Alevi ve Ezidi inanç gruplarının inanç özgürlüğünü, Türkiye'deki Kürt, Asuri, Ermeni ve Rum halk gruplarının dil, siyaset ve kültür bakımından hak eşitliğini savunduğu ifade edildi.

Ödüle daha önce Türkiye'den 1998 yılında HDP Adana milletvekili ve hukukçu Meral Danış Beştaş layık görülmüştü. Ödül töreninin aralık ayında yapılması bekleniyor.