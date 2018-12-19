WEF raporu cinsiyet eşitliğinin en yüksek olduğu 10 ülkeyi açıkladı

Deniz Kılınç / İstanbul, 19 Aralık (DHA) – Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) yıllık olarak yayınladığı Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Uçurumu Raporu, en yüksek cinsiyet eşitliğinin sağlandığı 10 ülkeyi ortaya koydu.

WEF raporuna göre, cinsiyet eşitliğinin en yüksek oranda sağlandığı ülke, genel cinsiyet eşitsizliği uçurumunu yüzde 85 azaltarak 10’uncu yıl üst üste İzlanda olurken, İzlanda’yı sırasıyla Norveç, İsveç ve Finlandiya izledi. Bu yıl genel cinsiyet eşitliğini yüzde 79 sağlayarak 10’uncu sıradan listeye giren Namibya, Rwanda’dan sonra ilk 10’da yer alan ikinci sahraaltı Afrika ülkesi oldu. Listede ayrıca, Rwanda’yı geride bırakarak beşinci sıraya yükselen Nikaragua’ı sırasıyla Yeni Zelanda, Filipinler, İrlanda ve Namibya izledi.

Rapor ayrıca, bu yıl cinsiyet eşitliğindeki gelişimin yavaşladığına dikkat çekerken, şu anki hız baz alındığında söz konusu uçurumun kapanmasının 108 yılı bulacağını belirtti.

WEF’in ilk olarak 2006 yılında yayınladığı ve ekonomik katılım, eğitim erişimi, sağlık ve hayatta kalma ve politik yetki alanları kapsamında ülkelerdeki cinsiyet eşitsizliğini incelediği raporu, 2006’dan bu yana cinsiyet eşitliğindeki uçurumun yüzde 3.6 azaldığını, fakat 2018’de cinsiyet eşitsizliğindeki azalmanın yalnızca yüzde 0.03 düzeyinde gerçekleştiğini ortaya koydu.

Bu yıl Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Irak, Umman, Sierra Leone ve Togo’nun da katılımıyla cinsiyet eşitsizliği uçurumunun toplam 149 ülkede incelendiği rapor, 2018’de görülen düşük daralma düzeyine rağmen 2017 ve 2018’de 144 ülkeden 89’unun cinsiyet eşitsizliği uçurumunu ucu ucuna kapattığını ve 55 ülkede de eşitsizliğin azalmaya başladığına dikkat çekti.

Raporda konuyla ilgili şu değerlendirmeler yer aldı:

“Cinsiyet eşitliği uçurumundaki ilerleme yavaşlasa da, çoğu ülkenin cinsiyet eşitliğini sağlamak adına attığı adımlar oldukça teşvik edici ve Birleşmiş Milletler’in beşinci Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi olan cinsiyet eşitliği adına çalışan yasa belirleyicilerinin gösterdiği mücadelenin karşılığını aldığını gösteriyor.”

