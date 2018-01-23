WEF: CEO'ların 2018'den umutlu olmasının üç nedeni var

Hilal Sarı / İstanbul, 23 Ocak (DHA) – Dünya Ekonomik Forumu’nda (WEF) açıklanan Küresel CEO Anketi\'nin sonuçları, dünyanın jeopolitik belirsizlikler, siber saldırılar ve yapay zekanın istihdamı tehdit ettiği çalkantılı bir dönemden geçmesine karşın, CEO’ların 2018’den umutlu olduğunu gösteriyor.

PriceWaterhouseCoopers\'ın (PwC) 2012 yılından bu yana düzenlediği Küresel CEO Anketi’ni yanıtlayan CEO’ların yüzde 57’si rekor bir oranda dünya genelinde ekonomik atmosfer konusunda iyimser olduğunu söyledi. WEF\'te açıklanan araştırmanın sonuçlarını kaleme alan PwC Dünya Başkanı Bob Moritz şu değerlendirmeyi yaptı:

“Bu yılki anket CEO’ların 2018’deki küresel ekonomik büyümeye ilişkin güvenleri tüm zamanların en yüksek seviyesine yükseldiğini gösteriyor. İlk kez ankete katılan CEO’ların yüzde 57’si küresel ekonomik büyümenin bu yıl ‘ilerleyeceğini’ öngördü.”

Moritz değerlendirmesinde, çarpıcı bir şekilde dünyanın her bölgesinde bu oranın geçmiş yıla göre iki katına çıktığını vurguladı.

Brexit, ABD Başkanı Donald Trump hükümetinin ticaret ve iklim anlaşmalarından geri çekilmesi, Kuzey Kore konusunda artan endişelerin CEO’ların iyimserliğini bozmadığının altı çizilen anket değerlendirmesine göre, tüm CEO’lar yatırım yapmaya ve işlerini büyütmeye devam ediyor.

PwC: Küresel ekonomi yüzde 4 büyüyecek

Öte yandan CEO’lara şirketlerinin üç yıllık performansı konusundaki öngörüleri sorulduğunda, geçen yıl yüzde 51’i büyüme konusunda “çok emin” olduğunu belirtirken, bu yıl üç yıllık süreçte şirketlerinin büyümesi konusunda “çok emin” olan CEO’ların oranı yüzde 45’e geriledi. ABD’de ise bu oran yüzde 53’ün üzerinde gerçekleşti.

Özellikle iş dünyası yanlısı Trump, ABD’deki CEO’ların önümüzdeki 12 ay içim iyimserliğine olumlu katkı yaptı.

Bob Moritz bu durumu, CEO’ların “kısa vadede iyimserliği” şeklinde yorumladı. Bu iyimserlik trendinin 2018’de devam edeceğinin altı çizilen değerlendirmede, küresel ekonomik büyümenin bu yıl satın alma paritesine göre yüzde 4.0’e kadar yükselebileceği öngörüldü.

AI 2030 itibariyle küresel GSYH’ye 15.7 trilyon dolar ekleyecek

CEO’ların iyimserliğinin üçüncü önemli nedeni ise teknolojiyi arkalarına almış olmaları. Teknolojiyle dönüşen iş kolları ve siber saldırılar bir tehdit olarak görülse de, CEO’lar yapay zeka (AI) gibi teknolojilerin olumlu yönlerine odaklanmış durumda. PwC’nin yayınadığı AI raporuna göre 2030 yılına gelindiğinde AI küresel GSYH’ye 15.7 trilyon dolar eklemiş olacak.

Öte yandan, ankete katılan CEO’ların beşte birinden azı önümüzdeki 12 ay içinde teknoloji sebebiyle istihdamda azalma öngörüyor. Bazı istihdam alanları yok olsa da CEO’lar yeni istihdam alanlarının açılacağına inanıyor. Rapora göre geçtiğimiz yıl CEO’ların yüzde 24’ü siber saldırılardan endişeliyken bu yıl bu endişeye sahip CEO’ların oranı yüzde 40’a yükseldi.