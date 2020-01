WEF: 4. Sanayi Devrimi çevre için kullanılacak

Hilal Sarı / İstanbul, 24 Ocak (DHA) – Dünya Ekonomik Forumu’nun 23 Ocak’ta yayınladığı bir rapor, 4. Sanayi Devrimi’nin, yeryüzündeki biyoçeşitliliğin korunması ve geliştirilmesinden, nesli tükenen hayvanların korunmasına, birçok çevre konulu projede kullanılacağının müjdesini verdi.

Yeryüzünün doğal sistemlerinin üzerindeki baskının insan faaliyetlerine bağlı olarak son 25 yılda ciddi anlamda arttığına dikkat çekilen “4. Sanayi Devrimi’nden Topraktaki Yaşam İçin Yararlanmak” isimli rapor, bilim insanlarının 20. Yüzyıl ortasında katlanarak artmaya başlayan ekonomik aktivitenin çevresel sistemlerin beklenmedik değişimler yaşayamasına neden olabileceğini söylüyor.

Yeryüzünün biyolojik değerlerinin – bitkiler, hayvanlar ve bunları barındıran ekosistemlerin – ciddi tehdit altında olduğu belirtilen raporda verilen bazı çarpıcı veriler ise şöyle:

– Yeryüzü biyoçeşitliliği birçok türün neslinin büyük oranlarda tükenmesiyle düşüyor. Yeryüzünde her beş türden birinin nesli tehlike altında ve bilim insanları bu oranın herhangi bir önlem alınmadığı takdirde yüzyıl sonunda yüzde 50’ye kadar yükseleceğini öngörüyor.

– 2016 yılında Yeni Zelanda’nın yüzölçümü kadar bir ağaçlık alan (29.7 milyon hektar) kayboldu. Bu kayıp 2015’teki kayba göre yüzde 51 daha yüksek.

– Bugünkü sera gazı seviyeleri 3 milyon yıldır görülmemiş düzeyelerde. Karbondioksit düzeyi halen milyonda 400 parçanın üzerinde seyretmeye devam edecek. 2014,2015 ve 2016 yılında görülen rekor sıcaklıklar 2017’de de rekor kıracak.

– Uluslararası Su Yönetimi Enstitüsü (IWMI) su güvenliği uzmanları önümüzdeki on yılda gıda üretiminin iklim değişikliğine bağlı su kıtlığı sebebiyle yüzde 30’unun risk altında olacağını öngörüyor. Ayrıca dünya üzerindeki nehirlerin yüzde 70’ten fazlasının denizlere zar zor ulaşabildiği aktarılıyor.

– Hatalı gübreleme nedeniyle yaygın hale gelen nitrojen ve fosfat kirliliği son yirmi yılda denizlere bulaşarak balık stoklarını olumsuz etkiledi, dünya genelinde 400’den fazla oksijen yetersizliği kaynaklı meydana gelen “ölü bölgeler” oluştu.

Davos Zirvesi sırasında yayınlanan, “4. Sanayi Devrimi’nden Topraktaki Yaşam İçin Yararlanmak” isimli rapora göre de, yeni teknolojiler sayesinde yeryüzünün biyoçeşitliliği desteklenebilir ve türlerin korunması teknolojiyle kolaylaşabilir.

Raporda geçen Amazon Bank of Codes adlı Amazon havzasını korumak için öngörülen teknolojiler arasında;

- genom dizilimi ve genom haritalama,

- bu dizilimi ve haritalaması yapılan biyolojik verilerin takibi,

- çevre verilerinin kaydı,

- çevre verilerinin sertifikalanması,

- yapay zeka yardımıyla verilerin gruplandırılabilmesi,

- akıllı sözleşmeler aracılığıyla biyolojik varlıklara ilişkin hak ve yükümlülüklerin eşit dağıtılması,

- biyolojik arama motorları,

- bilginin açık platformlar aracılığıyla daha kolay paylaşılması,

- doğaya dair bilgilerin takası ve ödemesinin yeni geliştirilen ticari varlık değişimi ödeme altyapısı sayesinde maliyetlerinin düşürülmesi,

- kitlesel fonlamayla kalkınmanın finanse edilmesine yardımcı olunabilmesi,

- verinin demokratikleşmesiyle sosyal ve ticari girişimcilerin inovasyon sürelerinin kısalması

gibi teknolojiler bulunuyor. (Fotoğraflı)