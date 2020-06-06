Webometrics, 'intihal' nedeniyle Türk üniversitelerini sıralamadan çıkardı

Webometrics üniversite sıralama kuruluşu, ocaktan beri Türk üniversiteleriyle ilgili bilgi vermeyi kesti, bu durumu Suriye ve Türkiye'den iki akademisyen tarafından dizininin çalınması suçlamasıyla gerekçelendirdi.

Üniversitelerin küresel performans ve prestijlerinin işareti olarak webdeki varlığının ne kadar güçlü olduğunu ölçerek buna göre sıralamasını yapan Webometrics sitesinde, ocaktan beri Türkiye'deki üniversiteler hakkında bilgi sağlamaya son vermiş olduğuna dair bir duyuru var.

Webometrics Dünya Üniversiteleri Sıralaması Sitesi'nin 2020 güncelleme açıklamasında şöyle deniliyor:

"Bu portal 15 yılı aşkın sıkı çalışmayla oluşturuldu, o yüzden (Suriye'den Mustafa Kayyali ve Türkiye'nin Bursa Uludağ Üniversitesi'nden Özhan Sağlık tarafından edit edilen) HERANKING websitesinin izin almadan bizim tüm dizinimizi kopyaladığını, yapıştırdığını, suistimal ettiğini keşfetmek bizim için çok acı verici olmuştur."

Site "Bu durum çözülene dek Türk üniversiteleriyle ilgili bilgi sağlamayacağız" diye ekliyor.

LinkedIn'de Kayyali Halep Üniversitesi bağlantılı, Yüksek Öğretim Sıralaması Sitesi HERanking'de yönetici, Sağlık da Uludağ Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak gözüküyor.

Times Higher Education (THE), QS World University Rankings, Academic Ranking of World Universities (ARWU) ve Webometrics gibi farklı kuruluşlar, dünyada yer alan tüm yüksek öğretim kurumlarının belli ölçütlere göre sıralamasını sunuyor.

İsmi geçen akademisyenden yanıt: Üniversite gerekli incelemeyi yaptı

Webometrics'in açıklamasında ismi geçen Özhan Sağlık ise Twitter hesabından bir açıklama yaparak, konuyla ilgisinin olmadığını, kurum editörünün olayı yanlış anladığını söyledi.

Sağlık, ‘Heranking' adlı web sitesinin Türkiye ile olan bağının da sorgulanması gerektiğini kaydetti.

Konuyu YÖK'e taşıdığını belirten Özhan Sağlık'ın yaptığı açıklama şu şekilde:

“27 Ocak'ta Türkiye'nin dizinden çıkarılacağı haberini gördüğüm gibi ilgili dizinin editörüne bu eylemi yapan firmaları belirtirse yetkili mercilere bildireceğimi söyledim. Ben meseleyi çözemeyince şifahen durumu YÖK'e bildirmeye gayret ettim. Burada resmi bir süreç izlemedim, tanıdığım kişiler aracılığıyla ilerlemeye çalıştım. İlgili editör meseleyi nasıl anladıysa adımı vererek beni bahsi geçen heranking Web sitesiyle ilişkilendirmiş. Ben, YÖK'ün hakkımda inceleme istemesiyle bu durumdan haberdar oldum. Üniversitemiz, bu konuda gerekli incelemeyi yapmıştır, olayla ilgili bir ilişkim olsaydı gereği zaten yapılırdı. Bahsi geçen heranking web sitesiyle Türkiye'nin ilişkisi zannı sorgulanmalı, çünkü alan adını incelediğimizde ne adres ne telefon bilgileri Türkiye'ye ait görünüyor. Ben dizinin editörüne bu e-postayı atmak için bir hazırlık yapmıştım fakat YÖK konuya müdahil olduğu için herhangi bir eylemde bulunmadım. Böyle gündeme geldiğim için üzgünüm. Bu eylemi yapacak tıynette değilim, bir şey yaptıysam yaptım derim. Ben ülkemize atılan iftiraya engel olmak istedim, eğer ortada bir durum varsa bunun bildirilmesini istedim. Bir Türk gibi dosdoğru durmaya çalıştım. Vicdanım rahattır.”