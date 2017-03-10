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Spor

Webo: Mehmet Topal, bana elle oynadığını söyledi

"Futbolda böyle şeyler var. Bunların olması üzücü"

10 Mart 2017 11:46

Osmanlıspor'un golcüsü eski Fenerbahçeli Pierre Webo, Mehmet Topal'ın gol attığı pozisyona ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ajansspor'un haberine göre, Osmanlıspor'un golcüsü eski Fenerbahçeli Pierre Webo, Mehmet Topal'ın pozisyonuna ilişkin olarak, "Mehmet Topal ile maçtan sonra konuştum. Hakem özür dilemiş. Mehmet Topal bana elle oynadığını söyledi. Biz 1 puan alacakken hiç puan alamadık, Fenerbahçe 1 puan alacakken 3 puan aldı. Futbolda böyle şeyler var. Bunların olması üzücü" dedi.

Fenerbahçe - Osmanlıspor karşılaşmasında duygusal anlar yaşadığını ifade eden Webo, "Fenerbahçe karşılaşması iyi bir maçtı. Benim adıma çok hoştu tezahüratların yapılması. Bu tezahüratlar benim doğru işler yaptığımın göstergesi. Benim başardıklarımın kanıtı. Benim için çok duygusal anlardı. Fenerbahçe taraftarına tek tek teşekkür ediyorum" dedi. 

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OsmanlısporFenerbahçePierre WeboMehmet Topal

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