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Dünya
Deutsche Welle

Weber Türkiye-AB müzakerelerinin sonlandırılması için tarih verdi

Avrupa Halk Partisi Grup Başkanı Manfred Weber, Haziran ayında AB liderleri toplantısında Türkiye’nin AB ile üyelik müzakerelerinin sonlandırılmasını istedi. CDU'lu Hardt ise "Böyle bir adım Türkiye’den gelmeli" dedi.

21 Nisan 2017 18:57

Avrupa Parlamentosu'ndaki en büyük grup olan muhafazakar Avrupa Halk Partisi'nin (EVP) Başkanı Manfred Weber, Türkiye ile üyelik müzakerelerinin durdurulması konusundaki tartışmada AB ülkeleri üzerindeki baskıyı artırıyor.

Alman Der Spiegel gazetesine konuşan Weber, "Müzakerelerin durdurulması Haziran ayında yapılacak bir sonraki düzenli toplantıda gerçekleşmeli" ifadelerini kullandı.

AB hükümet ve devlet başkanları 23 Haziran'da Brüksel'de bir araya gelecek. Weber, "Türkiye ile tutum temel olarak açıklığa kavuşturulmadığı sürece, Parlamento'da gelecekte Gümrük Birliği ya da vize serbestîsi ile ilgili konulara onay vermeyeceğiz" dedi.

Gümrük Birliği'nin genişletilmesi de sürüncemede

Ancak iki konu da yakın bir gelecekte Avrupa Parlamentosu'nun gündeminde yer almıyor. AB Komisyonu, Gümrük Birliği'nin genişletilmesi planları için üye ülkelerden henüz müzakere yetkisi almadı.

Türkiye için vize serbestîsi konusu da dondurulmuş durumda çünkü Türk hükümeti AB tarafından talep edilen yedi koşulu hala yerine getirmedi.

Türkiye Dışişleri Bakanı Perşembe günü yaptığı açıklamada, vize serbestisi konusunda yönelik yeni bir taslak hazırladıklarını ve bunu AB yetkililerine sunacaklarını belirtmişti. Dışişleri Bakanı, artık bu konunun bir karara bağlanması gerektiğini ifade ederek, "ne olacaksa olsun ve bir an önce olsun" demişti. İdam cezasının geri gelmesine yönelik, AB'nin müzakereler sona erdirilir yönündeki açıklamalarına da yanıt veren Çavuşoğlu, "yıllardır Türkiye'de idam cezası yoktu o zaman niye engellediniz" şeklinde konuşmuştu.

Avrupa Parlamentosu Kasım ayında bağlayıcı olmayan bir kararla, 2005 yılında başlayan üyelik müzakerelerinin geçici olarak dondurulması kararını almıştı. Weber, Der Spiegel'de yayınlanan açıklamasında, "Türkiye ile ilişkilerde yıllardır süren yalanlardan birini yani Türkiye'nin AB üyesi olabileceği fikrini sona erdirmeliyiz” dedi.

Hardt: Böyle bir adım Türkiye’den gelmeli

Hristiyan Demokrat Birlik Partili Jürgen Hardt ise kapıların AB tarafından kapatılmaması konusunda uyardı. Hardt, “Böyle bir adım Türkiye’den gelmeli” dedi.

Alman Federal Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Norbert Röttgen ise üyelik müzakerelerinin durdurulması konusunda görüş bildirdi. Röttgen, “Felç durumundaki AB üyeliği varsayımında kurtarmanın zamanı geldi” şeklinde konuştu.

Şu ana kadar Türkiye ile AB müzakerelerinin sonlandırılması fikrini sadece Avusturya onayladı. Diğer AB ülkelerinden bazı politikacılar müzakerelerin resmen sonlandırılmasının Türkiye'yi Avrupa'dan daha da uzaklaştıracağı ve ülkedeki Avrupa yanlısı güçleri daha da zayıflatacağı gerekçesiyle buna karşı çıkıyor.

©Deutsche Welle Türkçe

Reuters, BS/GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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