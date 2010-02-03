Webcam hayat kurtardı

T24- Almanya'nın kuzeyindeki donmuş Kuzey Denizi'nde gün batımını görüntülemek için dolaşırken karanlığın çökmesiyle kaybolan bir Alman, 500 kilometre ötede webcam aracılığıyla internetten manzarayı izleyen bir kadın tarafından kurtarıldı.





Yerel polis yetkilisi Kristin Stielow, kimliği açıklanmayan 40 yaşlarındaki adamın, St Peter-Ording'de donmuş Kuzey Denizi'nde, güneşin batışının fotoğrafını çektiğini, ancak aniden gece olmasıyla kaybolduğunu belirterek, maceracı fotoğraf meraklısının karla kaplı kıyıyı bulamadığını kaydetti.



Fotoğrafseverin el feneriyle gönderdiği yardım işaretleri, Almanya'nın orta-batı kesimindeki Westerwald'da, St Peter-Ording sahiline yerleştirilmiş bir internet kamerası üzerinden sıcak evinde manzarayı izlemekte olan bir kadının dikkatini çekti.



Derhal polisi arayan kadın kayıp adamın kurtarılmasını sağladı. Polis aracının farları sayesinde dönüş yolunu bulan fotoğraf meraklısı ölümden döndü.

