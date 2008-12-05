Web, dile geliyor

IBM'in, internetin bilgisayar kullanılmadan tüm dünyada erişilebilir ve yaygın hale gelmesini sağlamak amacıyla, Konuşan Web*(Spoken Web) teknolojisini geliştirdiği bildirildi.



IBM'den açıklamaya göre konuşan Web, cep telefonu üzerinden ses etkileşimi aracılığıyla, insanların bilgiye erişmesini ve işlem yapmasını sağlıyor. Yeni teknoloji, bilgisayar ve metin ara birimleri yerine cep telefonu ve sesin kullanılmasıyla, insanların yaratma, oluşturma ve bilgiyle etkileşme yolunu tamamen değiştirmeye hazırlanıyor.



Konuşan Web hayata geçtiğinde insanlar, otomobil kullanırken telefonla gitmek istediği yerin tarifini dinleyebilecek. Yakın çevredeki restoranlardan birine rezervasyon yapıp, mekanla ilgili eleştirileri öğrenebilecek. Yemek yaparken en sevdiği yemeğin tarifini bulup, fırın sıcaklığını ya da eksik malzemeleri kontrol edebilecek. En sık kullandığı arkadaşlık sitesini veya web günlüğünü kolayca güncelleyebilecek. İşten eve dönerken, ihtiyaçlarını sesli olarak sayıp, internet üzerinden markete sipariş verebilecek. Tüm bu taleplerinin cevabını web üzerinden sesli olarak alabilecek.



IBM açıklamasında daha sonra, şu bilgilere yer verildi:



"Günümüzde, dünya nüfusunun sadece yüzde 17;si internet erişimine sahip bulunuyor. Geriye kalan yüzde 83;ü, fakirlik, okuma yazma bilmeme, bilgisayar kullanmayı bilmeme veya bilgisayar alacak maddi güce sahip olmama gibi nedenlerle internete erişemiyor. Oysa bir telefonun maliyeti bilgisayardan çok daha düşük ve telefonu kullanmak için gerekli olan bilgi birikimi de bir bilgisayara kıyasla çok daha az. “Sesli Site"lerin (VoiceSites) yaygınlaşmasıyla; bir bilgisayara sahip olmayan, internete erişemeyen ya da okuma-yazması olmayan kişiler de web;in sunduğu tüm avantajlardan yararlanabilecek. Web;e sesle erişim yaygınlaştıkça, herkes tarafından kullanılması da kolaylaşacak."

