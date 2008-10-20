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Yaşam

WC duvarına yazı işten atılma nedeni

Yargıtay, işyerindeki tuvalete yöneticileri hakkında ahlaka aykırı yazı yazan işçinin tazminatsız çıkarılmasını uygun buldu.

20 Ekim 2008 03:00

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi işyerindeki tuvalete yöneticileri hakkında ahlaka aykırı yazı yazan işçinin kıdem tazminatsız işten çıkarılmasını uygun buldu.

Çalışma hayatı ile ilgili davaların temyiz incelemesini yapan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, ilginç bir olayı irdeledi.

Yeni Şafak’ın haberine göre Daire, işyerindeki tuvalete yöneticileri hakkında ahlaka aykırı yazı yazan işçinin kıdem tazminatsız işten çıkarılmasını haklı buldu. Yerel mahkemenin işçi lehine verdiği kararı bozan Daire, işyerindeki tuvalete yazılan bu tür gayri ahlaki yazıların tazminatsız işten çıkarma nedenleri arasında saydı. Daha önce de benzer kararlara imza atan Daire, bozma gerekçesinde şu görüşlere yer verdi: "Dosyadaki bilgi ve belgelerden özellikle davalı tanığı A.Y.'nin somut beyanlarından davacı ve arkadaşlarının personel müdiresi hakkında işyeri tuvaletinin kapısına edebe aykırı sözler yazdıkları anlaşılmaktadır. Sonuç itibariyle iş akdinin 1475 sayılı İş Kanunu'nun 17/2. maddesine uygun olarak haklı sebeple feshedildiği anlaşılmaktadır."

Amirine hakaret etti, tazminatsız atıldı

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, bir başka kararında işten ayrılmak isteyen bir işçinin, amirine "şerefsiz, çirkef kadın" kadın dediği için kıdem tazminatsız işten çıkarılmasını haklı buldu.

Yerel mahkemenin işçi lehine verdiği kararı bozan Daire, gerekçesinde şunları kaydetti: "Davacı işçi, haklı bir neden bulunmadığı halde hizmet akdinin davalı işyeri tarafından sona erdirildiğini iddia ederek, ihbar ve kıdem tazminatı talep etmiştir. Davalı, davacının işyerinde amirine küfür ve hakaret ettiğini, bu sebeple hizmet akdinin haklı olarak sona erdirildiğini savunmuştur.
Davacının işyerinde tazminatını alarak ayrılmak istediğini işyeri proje müdürüne bildirdiğini, proje müdürünün işyerinde böyle bir uygulamanın bulunmadığını açıklaması üzerine, 'şerefsiz, çirkef kadın' diye proje müdürüne hakaret ettiği tanıklarca doğrulanmıştır. Diğer tanıklar da davacı ile proje müdürü arasında bir tartışma geçtiğini duyduklarını bildirmişlerdir.
Tüm bu deliller hep birlikte değerlendirilip, davacının işyeri proje müdürüne hakaret ettiği bu sebeple hizmet akdinin işveren tarafından haklı sebeple feshedildiği kabul edilerek ihbar ve kıdem tazminatı istekleri reddedilmelidir. Mahkemenin yazılı gerekçelerle anılan isteklerin hüküm altına alınması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.".

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