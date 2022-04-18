Wayne Rooney'nin çalıştırdığı Derby County küme düştü

İngiltere Championship'te Wayne Rooney'nin çalıştırdığı Derby County, Quuen Park Rangers'a 1-0 mağlup olarak 3. lige düştü.

Yaşadığı ekonomik sorunlar nedeniyle tarihinin en kötü dönemlerinden birini geçiren Derby County, küme düştü.

İngiltere 2. ligi Championship'in 43. haftasında Queens Park Rangers, Derby County'yi ağırladı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanırken Luke Amos, 88. dakikada Queens Park Rangers'ı öne geçiren golü kaydetti. Kalan bölümde beraberlik golünü bulamayan Derby County'nin aldığı mağlubiyetle matematiksel olarak lige tutunma şansı kalmadı.

21 puan silindi, kulüp satışa çıktı

Yaşadığı ekonomik zorluklar sebebiyle borçlarını ve ödemelerini gerçekleştiremeyen Derby County, bu sezon toplam 21 puan silme cezası aldı. 21 puanın 12'si İngiltere alt liglerinin yönetim organı EFL'nin kulüp yönetimine dahil olması nedeniyle gerçekleşirken mali hesaplardaki sorunlar, 9 puanlık kayba sebep oldu.

Mevcut yönetimin sorunlara çözüm bulamaması ve krizin derinleşmesinin ardından kulüp satışa çıkartılsa da yeni bir alıcı henüz bulunamadı. İngiliz basınında yer alan haberlerde, Newcastle United'ın eski sahibi Mike Ashley'nin Derby'yi alabileceği iddia edilmişti.