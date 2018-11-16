Wayne Rooney milli formaya veda etti

İngiltere Milli Takımı, Wayne Rooney'nin milli formayı 120. ve son kez giydiği karşılaşmada ABD'yi 3-0 mağlup etti.

Kariyerinde uzun yıllar boyunca Premier Lig ekipleri Everton ve Manchester United'da forma giyen Rooney, yıllar boyunca milli takımın değişilmezi olmuş, ancak yaşı ilerledikçe milli takımda daha az forma şansı bulmaya başlamıştı. Rooney bu sezon ABD'nin futbol ligi olan MLS'in Washington DC temsilcisi DC United'da forma giyiyor.

Rooney Wembley'de oynanan karşılaşmaya 58. dakikada girdi ve milli formayla 120. maçına çıkmış oldu. 2003 yılında ilk kez A Milli formayı giyen ve 15 yıl içerisinde en çok gol atan oyuncu olan Rooney'e maç öncesinde plaket verildi.

Rooney, 53 golle İngiltere Milli Takımı'nın en skoreri unvanını elinde tutuyor.