Wayne Rooney: Jürgen Klopp hiçbir takımın Manchester United gibi ligi domine edemeyeceğini söylüyor ama yanılıyor

Kariyerini Derby County'de sürdüren 34 yaşındaki tecrübeli futbolcu Wayne Rooney, The Times Gazetesi'nde yayınlanan yazısında, "Jürgen Klopp, hiçbir takımın Manchester United gibi ligi domine edemeyeceğini söylüyor ama yanılıyor."

Liverpoollu futbolcuların geriye düştükleri anda bile her maçı kazanacağına inanarak mücadele ettiğini belirten Rooney, Manchester United'da şampiyonluklar kazandıkları dönemde takımın bu düşünce yapısına sahip olduğunu kaydetti.

"Klopp için oynamak isterdim"

16 yıl önce Old Trafford Stadı'na sadece Manchester United formasını giymek için değil, teknik direktör Alex Ferguson'un oyuncusu olmaya da gittiğini aktaran Rooney, "Aynı şey Klopp için de geçerli. Liverpool dışında bir takımda onun için oynamak isterdim" şeklinde görüş paylaştı.

Rooney, Alex Ferguson'un yönetimindeki Manchester United ile 5 Premier Lig şampiyonluğu yaşadı. Klopp ile geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Liverpool, ligde 30 yıl sonraki ilk şampiyonluğunu kazanmaya çok yaklaştı.