Wayne Rooney, futbolcusunu sakatladı

İngiltere Championship ekiplerinden Derby County'nin teknik direktörü Wayne Rooney, antrenmanda oyuncusunu sakatladı.

İngiliz basınında yer alan habere göre; finansal problemler nedeniyle sadece 9 futbolcunun A Takım ile antrenmana çıktığı Derby County'de, söz konusu eksikler nedeniyle Wayne Rooney de idmana katıldı. Rooney, takımla birlikte antrenman yaparken futbolcusu Jason Knight'ı sakatladı.

Teknik direktörü Wayne Rooney tarafından sakatlanan Knight'in birkaç hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.