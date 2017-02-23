Wayne Rooney adım adım Çin'e gidiyor

Manchester United'ın golcü futbolcusu Wayne Rooney, İngiliz basınının iddiasına göre takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. İngiliz futbolcunun kendisine gelen dev teklifi kabul ettiği ifade ediliyor.

İngiliz basınından Daily Mirror'un iddiasına göre Wayne Rooney, Çin'den kendisi için gelen astronomik teklife sıcak bakıyor. Haftalık 230 bin Sterlin önerilen futbolcunun Manchester United'da bir çok rekoru kırdığı ifade edilirken artık ayrılık zamanının geldiği ifade edildi . Bununla birlikte gazete bugünkü manşetini Rooney'e 'hoşçakal' ifadeleriyle çıkardı.

Rooney'in transferiyle ilgili olarak basın mensuplarının sorularını cevaplayan Jose Mourinho, "Nasıl bir karar alacağını Rooney'e sormalısınız. Ben asla onun gibi bir kulüp efsanesini asla takımdan uzaklaştırmak istemem. Kendisinden memnunum ve ayrılmasını istemiyorum. Ancak Rooney gitmek isterse de önünde duramam" ifadelerini kullanmıştı.