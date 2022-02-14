Wayne Rooney: 40 futbolcu transfer etmemiz gerekiyor

İngiltere Championship'te kümede kalma mücadelesi veren Derby County'de menajer Wayne Rooney, yaz transfer döneminde A takım ve U-23 kadrosuna toplam 40 oyuncu transfer etmeleri gerektiğini söyledi.

Yaşadığı finansal sorunlar nedeniyle bu sezon 21 puanı silinen Derby County, Championship'in 32. haftasında deplasmanda Middlesbrough'ya 4-1 mağlup oldu.

Ev sahibi ekibin gollerini Lee Buchanan (kk), Aaron Connolly, Matt Crooks ve Duncan Watmore kaydederken Derby'nin tek golü Max Bird'den geldi.

Aldığı galibiyetle Middlesbrough, puanını 49'a yükseltirken Derby County 18 puanda kaldı.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Derby County Menajeri Wayne Rooney kötü bir sonuç aldıklarını belirtirken yaz transfer dönemi için ilginç bir açıklamada bulundu. Rooney maçın ardından şunları söyledi:

"Takımın yeni sahiplere ihtiyacı, bizim de onların desteğine ihtiyacımız var. Yaz transfer dönemi için bir planımız var. A takım ve U-23 kadrosuna toplamta 40 oyuncu transfer etmemiz gerekiyor. Bu büyük bir iş. Burada oturup Lionel Messi'yi istediğimi de söyleyebilirim. Fakat ihtiyacım olan şey, birinin gelip gerçekçi bir bütçe sunması."