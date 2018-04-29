Manchester United tarihinin en golcü futbolcusu Wayne Rooney 13 yıl sonra eski takımı Everton'a döndü.

Everton, 31 yaşındaki Rooney için Manchester United'a bonservis bedeli ödemeyecek.

Rooney'nin alacağı ücret ise henüz açıklanmadı.

2004 yılında 27 milyon sterlin bonservis ücreti karşılığında Manchester United'a transfer olan Rooney, 559 maçta 253 gol atmıştı.

Rooney, Manchester United forması ile İngiltere Premier Ligi'ni 5; Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve İngiltere Federasyon Kupası'nı ise birer kez kazanmıştı.

Golcü futbolcu, Everton forması giydiği 2002-2004 yılları arasında oynadığı 77 maçta 17 kez fileleri havalandırmıştı.

Manchester United'ın, Everton'ın 24 yaşındaki Belçikalı golcüsü Romelu Lukaku'yu transfer etmesi bekleniyor.

Everton ve Manchester United, 75 milyon sterlinlik bonservis ücretinde anlaşmıştı.

Eski kulübü Chelsea'nin de peşinde olduğu Lukaku, Manchester United'a geçerse, İngiltere'de yaz sezonunun şu ana kadarki en pahalı transferi gerçekleşmiş olacak.

Lukaku geçen sezon Premier Lig'de 25 gol atmıştı.