Watsons'dan 'çıplak arama' açıklaması: Tüm kamuoyundan özür dileriz!

Watsons, İstanbul Eyüp’teki Vialand AVM'de bulunan mağazalarında ruj çaldığı iddia edilen lise 3. sınıf öğrencisi B.C.'nin mağaza müdürü ve AVM güvenlik görevlileri tarafından çıplak arandığı haberinin ardından kamuoyu açıklaması yaptı.

Yapılan açıklamada "Her ne sebeple ve kim tarafından yapılmış olursa olsun mağazamızda yaşanan olay bizim için kabul edilemezdir" dendi. Olaya neden olan ve olayı engellemeyerek üzerine düşen görevi yerine getirmeyen mağaza personellerinin ilişiğinin kesildiğini açıklayan şirket, "Bu davranışa maruz kalan genç kızdan, ailesinden ve ayrıca tüm kamuoyundan özür dileriz" açıklamasında bulundu.

"Genç kızdan, ailesinden ve tüm kamuoyundan özür dileriz"

Mağazanın '9 Aralık 2016' tarihli kamuoyu açıklamasında, şu ifadeler yer aldı:

"İstanbul Eyüp’teki bir alışveriş merkezinde bulunan mağazamızda bir genç kızın maruz kaldığı durumdan dolayı üzüntümüzü kamuoyu ile paylaşmak isteriz.

"Her ne sebeple ve kim tarafından yapılmış olursa olsun mağazamızda yaşanan olay bizim için kabul edilemezdir. Bu davranışa maruz kalan genç kızdan, ailesinden ve ayrıca tüm kamuoyundan özür dileriz.

"Bu talihsiz olaya neden olan ve alışveriş merkezi güvenlik görevlilerinin davranışını engellemeyerek üzerine düşen görevi yerine getirmeyen personelimizin şirketimizle ilişiği kesilmiştir. Ayrıca, kurum olarak, bundan sonraki süreçte benzer bir olayın yaşanmaması için en üst seviyedeki önlemleri aldığımızı bildiririz.

"Kamuoyunun bu konuda gösterdiği hassasiyeti içtenlikle paylaştığımızı belirtir, bir kez daha genç kızımızdan, ailesinden ve kamuoyundan özür dileriz."

"Saygılarımızla,

"Watsons"

Ne olmuştu?

İstanbul Eyüp’teki Vialand AVM Watsons'da, mağaza müdürü ve AVM güvenlik görevlileri tarafından yapmadığı bir hırsızlıkla suçlandığını söyleyen 16 yaşındaki B.C. çıplak aradığını iddia etmiş ve aramada 2 erkek güvenlik görevlisinin de olduğunu söylemişti.

Mağaza müdürü ve güvenlik görevlisi tarafından hırsızlıkla suçlanarak mağaza deposuna çekildiğini iddia eden genç kız yaşadıklarını şöyle anlatmıştı:

"Burada pantolonum dizlerime kadar indirildi, bluzum ve sütyenim sıyrılarak arama yapıldı. Arama esnasında iki erkek güvenlik görevlisi de vardı. Onlara da sadece arkaları dönmeleri istendi. Depoda da kamera vardı. Mağaza müdürü bana sürekli ‘Hırsızlık yaptın’ diyordu. Kafama vurarak ‘Hırsız, terbiyesiz’ şeklinde hakaret etti".

"Mağaza müdürü: Hırsızlık olayı yaşandı, aramayı güvenlik yaptı"

Olay anında kendisinin orada olmadığını söyleyen mağaza müdürü, stokların tespit edildiğini ve stokların eksik çıktığını iddia etmişti. “Prosedür gereği AVM güvenliğini çağırdık. Güvenlik geldikten sonra biz devreye giremeyiz ve iş bizden çıkar. Üst aramaya gelirsek de kamera kayıtları polise verildi" diyerek kendisi hakkındaki iddiaları kabul etmemişti. Haklarında iddialar olan güvenlik görevlileri ise görüşmeyi kabul etmememişti.