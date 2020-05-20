Waters'tan eski grup arkadaşı Gilmour'a sert tepki: Kendisini Pink Floyd'un sahibi zannediyor

T24 Dış Haberler

Efsanevi psikedelik rock grubu Pink Floyd'un eski üyelerinden Roger Waters, eski müzik partneri David Gilmour'a grubun resmi internet sitesini kullanmasına izin vermediği gerekçesiyle sert tepki gösterdi.

Waters, YouTube üzerinden yaptığı açıklamada Gilmour'un yazar eşinin çalışmalarının bile Pink Floyd'un resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından yayınlandığını belirtirken, kendine yasak konulduğunu ileri sürdü. Pink Floyd'un internet sitesinin "Haberler" bölümünde Waters ile ilgili hiç haber bulunmuyor.

Waters, "Sanırım ben gruptan 1985'te ayrıldığım için David, Pink Floyd'un sahibi olduğunu, daha da ötesi kendisinin Pink Floyd olduğunu zannediyor. Sanırım benim grupla alakasız olduğumu ve çenemi kapalı tutuma gerektiğini düşünüyor. Herkesin fikri kendine" dedi.

Sitenin 30 milyon üyesinin Pink Floyd'un tüm müzisyenlerinin işlerini takip etmek için siteyi takip ettiğini belirten Waters, adil olanın yaşayan tüm PF üyelerinin siteye eşit erişiminin olması olduğunu dile getirdi.

Waters 1985 yılında gruptan ayrılmış ve Gilmour ile Nick Mason'a kendisi olmadan Pink Floyd ismini kullanmaması için dava açmıştı. Waters davayı kaybetti ve grup Gilmour liderliğinde Pink Floyd adıyla turneler yapmaya devam etti. Waters, 2013'te bir söyleşide dava açarak hata yaptığını ifade etmişti.