Waters: İngiltere'nin sömürgeci geçmişinden utanıyorum

T24 - Ünlü İngiliz grubu Pink Floyd'un kurucularından Roger Waters, ülkesinin sömürgeci geçmişinden utandığını söyledi.

Dünyaca ünlü İngiliz rock grubu Pink Floyd'un kurucularından Roger Waters, “Sömürgecilik geçmişimizden utanıyorum. 150 yıldır olabildiğince herkesten çalan, sömüren, tecavüz eden batmayan İngiliz İmparatorluğu güneşinden gurur duymuyorum” dedi.

Şili’de bir televizyon programına katılan Waters, İngiltere ve Arjantin arasında tansiyonu yükselten Falkland Adaları konusu açılınca daha fazla sessiz kalamadı.

'Para kazanmak için insan öldürdük'

Waters, “Böyle bir emperyalizmden bir İngiliz olarak gurur duymuyorum. Emperyalizme karşıyım. Şimdi bile hâlâ görebiliyoruz. Ekonomik emperyalizm ya da başka bir ülkenin iç siyasetine karışma şeklinde.

Biliyorsunuz Kissinger döneminde, 70'lerde bütün Güney Amerika'da, sadece para kazanmak için insanlar öldürdük. Neden hala popüler olamadıklarını anlayamadıkları için Amerikan halkının hala uyanamadığı açıkça görülüyor. Onlar hala kendilerini iyi adamlar olarak görüyorlar" ifadelerini kullandı.

'Falkland adaları Arjantin'e verilsin'

The Wall turu için Güney Amerika’da bulunan Waters, önümüzdeki hafta da Arjantin’e gidecek. Ünlü aktör Sean Penn de geçtiğimiz günlerde Arjantin’i ziyaret etmiş ve Atlantik Okyanusu’nda yer alan Falkland Adaları’nın Arjantin’e iade edilmesi girişimini desteklediğini söylemişti.

Arjantin'in 1833'den bu yana İngiltere'nin kontrolünde olan Falkland Adaları’nı 1982'de işgal etmesi iki ülke arasında savaşa yol açmış, bir hafta süren savaş sonrası İngiltere, adalarda kontrolü yeniden ele geçirmişti.