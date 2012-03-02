T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Waters: İngiltere'nin sömürgeci geçmişinden utanıyorum

Şili'de bir televizyon programına katılan Waters, bir İngiliz olarak, ülkesinin geçmişinden gurur duymadığının altını çizdi.

02 Mart 2012 15:18

 

 
T24 - Ünlü İngiliz grubu Pink Floyd'un kurucularından Roger Waters, ülkesinin sömürgeci geçmişinden utandığını söyledi.
 
Dünyaca ünlü İngiliz rock grubu Pink Floyd'un kurucularından Roger Waters, “Sömürgecilik geçmişimizden utanıyorum. 150 yıldır olabildiğince herkesten çalan, sömüren, tecavüz eden batmayan İngiliz İmparatorluğu güneşinden gurur duymuyorum” dedi.
 
Şili’de bir televizyon programına katılan Waters, İngiltere ve Arjantin arasında tansiyonu yükselten Falkland Adaları konusu açılınca daha fazla sessiz kalamadı.
 

'Para kazanmak için insan öldürdük'

 
Waters, “Böyle bir emperyalizmden bir İngiliz olarak gurur duymuyorum. Emperyalizme karşıyım. Şimdi bile hâlâ görebiliyoruz. Ekonomik emperyalizm ya da başka bir ülkenin iç siyasetine karışma şeklinde.
 
Biliyorsunuz Kissinger döneminde, 70'lerde bütün Güney Amerika'da, sadece para kazanmak için insanlar öldürdük. Neden hala popüler olamadıklarını anlayamadıkları için Amerikan halkının hala uyanamadığı açıkça görülüyor. Onlar hala kendilerini iyi adamlar olarak görüyorlar" ifadelerini kullandı.
 

'Falkland adaları Arjantin'e verilsin'

 
The Wall turu için Güney Amerika’da bulunan Waters, önümüzdeki hafta da Arjantin’e gidecek. Ünlü aktör Sean Penn de geçtiğimiz günlerde Arjantin’i ziyaret etmiş ve Atlantik Okyanusu’nda yer alan Falkland Adaları’nın Arjantin’e iade edilmesi girişimini desteklediğini söylemişti.
 
Arjantin'in 1833'den bu yana İngiltere'nin kontrolünde olan Falkland Adaları’nı 1982'de işgal etmesi iki ülke arasında savaşa yol açmış, bir hafta süren savaş sonrası İngiltere, adalarda kontrolü yeniden ele geçirmişti.

ETİKETLER

roger waters

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

'Kanal İstanbul' tartışmaları sürerken Bakanlık tapu sorgulamalarına kısıtlama getiriyor...

"Muharrem İnce, mahkeme başkanına, 'Yargılanacaksın, seni, cezaevinde bir gün mutlaka...

Kamuoyu araştırmacılarından 2020 yorumları: Kanal İstanbul'un sonuçları olacak, kabine değişecek,...

Ertuğrul Özkök: Eski Renault-Nissan CEO’sunun Japonya’dan kaçtığı gece İstanbul Atatürk...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24