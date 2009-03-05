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Kültür-Sanat

'Watchmen' sinemaya uyarlandı

Çizgi romandan beyazperdeye uyarlanan filmler kervanına "Watchmen" de katıldı.

05 Mart 2009 02:00

Çizgi romandan beyazperdeye uyarlanan filmler kervanına "Watchmen" de katıldı.

Alan Moore ve Dave Gibbons tarafından çizilen ve Time dergisinin ''En İyi 100 İngilizce Roman'' listesinde yer alan Watchmen, 1986-87 yılları arasında basılan 12 sayıdan oluşuyor.

1985 yılında, ABD ve eski SSCB'nin nükleer savaşın eşiğinde olduğu sıralarda New York'ta geçen öyküde, süper kahramanlar kostüm ve maskeleriyle günlük yaşamın bir parçası olarak halkın arasında yaşıyorlar.

Kendilerine atfedilen ''süper kahraman'' tanımının tersine, ironik olarak süper güçleri olmayan bu kahramanlar, yasalara bağlı olmadan kendi çabalarıyla adaleti sağlamaya çalışıyorlar.

Çizgi romandan beyazperdeye aktarılan filmlerden kimileri ve dünya genelinde elde ettikleri gişe hasılatları şöyle:

• ''The Spirit'' (2008), 37.7 milyon dolar
• ''The Dark Knight'' (Batman Kara Şövalye) (2008), 1 milyar dolar
• ''Iron Man'' (2008), 582 milyon dolar
• ''Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer'' (Fantastik Dörtlü: Gümüş Sörfçünün Yükselişi)(2007), 289 milyon dolar
• ''Spider-Man 3'' (Örümcek Adam 3) (2007), 890.9 milyon dolar
• ''Superman Returns'' (Süpermenin Dönüşü) (2006), 391.1 milyon dolar
• ''Fantastic Four'' (Fantastik Dörtlü) (2005), 330.6 milyon dolar
• ''Elektra'' (2005), 56.7 milyon dolar
• ''Spider-Man'' (Örümcek Adam)(2002), 821.7 milyon dolar
• ''X-Men'' (2000), 296.3 milyon dolar
• ''Batman & Robin'' (1997), 238.2 milyon dolar
• ''Howard the Duck'' (1986), 38 milyon dolar
• ''Superman'' (Süpermen) (1978), 300.2 milyon dolar

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